Iran advierte ante el Consejo de Seguridad de posibles crímenes contra la humanidad tras las amenazas de Trump

El representante de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saied Iravani, ha advertido este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU de que Estados Unidos podría "cometer un crimen de guerra manifiesto y un crimen contra la humanidad" de llevar a cabo las amenazas lanzadas horas antes por el presidente norteamericano, Donald Trump.

"En relación con la amenaza explícita del presidente de Estados Unidos de cometer crímenes de guerra a gran escala y de atacar y destruir la infraestructura civil esencial de Irán, dicha amenaza constituye una violación flagrante y atroz del Derecho Internacional Humanitario y de las normas más fundamentales que rigen los conflictos armados", ha afirmado durante su intervención ante el grupo de 15 países, antes de defender que, de llevarlas a cabo, "Estados Unidos asumiría la responsabilidad plena e innegable de cometer un crimen de guerra manifiesto y un crimen contra la humanidad".

Iravani ha asegurado que su país "no se quedará de brazos cruzados ante crímenes de guerra tan atroces" y que, en su lugar, "ejercerá, sin vacilar, su derecho inherente a la legítima defensa y adoptará medidas recíprocas inmediatas y proporcionadas".

Asimismo, ha lamentado que el Consejo de Seguridad no haya cumplido "con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales" en el marco del conflicto desatado hace ya más de un mes, y ha defendido que dicho "incumplimiento no priva ni puede privar a Irán de su derecho legítimo a actuar".

El representante iraní ha asegurado que la respuesta de Teherán tras la ofensiva lanzada contra su territorio por Israel y Estados Unidos "se basa firmemente en el Drecho Iternacional" y al hilo, ha declarado que serán estos dos países quienes "asumirán la responsabilidad de todas las consecuencias posteriores".

Iravani ha hecho estas declaraciones durante la votación de una resolución presentada por Bahréin ante el Consejo de Seguridad que pedía el fin "inmediato" por parte de Irán de los ataques a buques comerciales en el estrecho de Ormuz y alentaba a los países a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad marítima, incluso mediante escoltas.

"El objetivo de este proyecto es evidente", ha asegurado, precisando que el fin de este texto era "castigar a la víctima por defender su soberanía y sus intereses nacionales vitales en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, al tiempo que proporciona una cobertura política y jurídica para nuevos actos ilegales por parte de los agresores".

El embajador ha considerado que la propuesta que sí ha contado con el visto bueno de 11 países "en esencia, se trataba de un proyecto de resolución de Estados Unidos". Además, ha agradecido a Pekín y Moscú su voto "responsable" al rechazar el proyecto ejerciendo así su derecho a veto en el Consejo de Seguridad.

En esta línea se ha manifestado sobre Pakistán, que lleva días ejerciendo labores de mediación entre Washington y Teherán con el objetivo de facilitar un proceso de conversaciones que derive en el fin de la guerra, y Colombia, por abstenerse.

Asimismo, ha defendido la respuesta "proporcionada" de su país impidiendo el paso de buques "asociados con los agresores" por el estrecho de Ormuz, ante lo que ha calificado de "brutal" guerra en su contra. En este sentido, ha asegurado que las embarcaciones "no hostiles" podrán atravesar el estrecho.

Por otra parte, ha rechazado cualquier propuesta de alto el fuego temporal "especialmente a la luz de (su) experiencia del pasado mes de junio", en alusión a la denominada guerra de los 12 días, lanzada por Israel en medio un proceso de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Para Irán, cualquier solución viable al conflicto en curso debe garantizar el fin "definitivo" de los ataques contra su territorio y que los dos países asuman "toda la responsabilidad por el sufrimiento que han infligido", ha agregado Iravani.