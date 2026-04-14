Irán alerta ante Rusia de las "peligrosas consecuencias de las acciones provocativas" de EEUU en el estrecho de Ormuz

Archivo - Los ministros de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov (derecha), e Irán, Abbas Araqchi (izquierda), durante una reunión en Moscú en diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha mantenido este martes una conversación con su homólogo de Rusia, Sergei Lavrov, en la que ha alertado de las "peligrosas consecuencias de las acciones provocativas" por parte de Estados Unidos en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un bloqueo en la zona tras el fracaso de las conversaciones de paz entre Washington y Teherán en Pakistán.

La cartera iraní ha señalado en un comunicado en redes sociales que Araqchi ha advertido de las "peligrosas consecuencias de las acciones provocativas por parte de Estados Unidos en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz para la paz y la seguridad en la región y el mundo", una conversación en la que ambos han destacado la importancia de "continuar las consultas bilaterales y multilaterales y usar las capacidades diplomáticas" para lograr un acuerdo de paz.

Por su parte, Lavrov ha aplaudido "el compromiso con la continuación de los esfuerzos diplomáticos y la búsqueda de soluciones que aborden las causas subyacentes del conflicto para lograr una estabilización a largo plazo de la región, teniendo en cuenta los intereses legítimos de la República Islámica de Irán y sus vecinos".

El jefe de la diplomacia rusa ha recalcado además "la importancia de evitar una vuelta a la confrontación armada" y ha mostrado la disposición de Moscú a la hora de "ayudar en la resolución de la crisis, que no tiene solución militar". En este sentido, ha recordado la iniciativa rusa para "desarrollar un concepto para garantizar la seguridad en el golfo Pérsico que implique a todos los Estados costeros y que esté apoyado por países externos a la región".

Araqchi ha mantenido además conversaciones telefónicas con sus homólogos de Omán y Egipto para abordar el contenido de las infructuosas conversaciones con Estados Unidos en Islamabad, celebradas días después de que ambos países alcanzaran un alto el fuego de dos semanas al conflicto desatado a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Durante su conversación con el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, Araqchi ha dado las gracias a Mascate por su "postura responsable y de principios" ante "la agresión militar israelí-estadounidense contra Irán" y ha reseñado el "compromiso" de Teherán con "preservar la paz y la estabilidad en la región con la cooperación y participación de todos los países regionales, lejos de las intervenciones destructivas de Estados Unidos".

En el caso de la conversación con su homólogo egipcio, Badr Abdelati, tanto él como el ministro iraní han abordado "las continuadas acciones provocativas e ilegales de Estados Unidos en el golfo Pérsico y el golfo de Omán y los continuados críticos del régimen sionista en la Palestina ocupada y en Líbano", según la cartera iraní.