Irán asegura que ejercerá su soberanía junto a Omán en el paso de Ormuz y que "cobrará por servicios"

El portavoz de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, durante una rueda de prensa en Teherán. - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han señalado este lunes tras llegar a un principio de acuerdo con Estados Unidos para el cese de las hostilidades y la reapertura del paso de Ormuz que Teherán ejercerá su soberanía junto a Omán en el estrecho y que si bien no recaudará un peaje a los buques en la zona sí "cobrará por servicios prestados".

En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, ha indicado que Teherán no busca "recaudar honorarios", "pero sí cobramos por los servicios prestados". "Irán y Omán ejercen su soberanía en el estrecho de Ormuz en consulta con las partes interesadas", ha señalado sobre el futuro del paso por la ruta marítima, uno de los detalles a conocer en el acuerdo que Estados Unidos e Irán ratificarán y firmarán en Suiza este viernes.

Sobre los detalles del acuerdo, Baqaei ha explicado que los aspectos diplomáticos "se harán públicos próximamente, y el método y mecanismo para la firma del memorando de entendimiento se decidirán y anunciarán oficialmente hoy y mañana".

Hasta la firma del viernes, Irán tiene previsto realizar una serie de consultas con países de la zona, según ha explicado el portavoz de Exteriores. "Antes de la reunión de Ginebra, viajaremos a algunos países de la región. Hoy y mañana se tomará una decisión final sobre cómo firmar el entendimiento", ha indicado sobre un acuerdo que, en todo caso, contempla el fin de las hostilidades también en Líbano.

"El fin de la guerra en Líbano son parte integral de la comprensión del fin del conflicto. Hemos demostrado en el pasado nuestra determinación al respecto. En este sentido, hemos probado en la práctica que hablamos en serio", ha indicado, señalando además que todo dependerá de la evolución de la situación. "Cuando sea necesario, utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las contrapartes", ha dicho.

De esta forma, ha señalado a Estados Unidos como garante de que Israel se ciña al acuerdo. "El incumplimiento de este acuerdo conllevará la suspensión de su implementación", ha avisado sobre un acuerdo que ha descrito como "el producto de la resistencia del pueblo iraní contra dos potencias malignas".

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ha recalcado que la diplomacia y el entendimiento para poner fin a la guerra "no implicarán olvidar ni perdonar los crímenes cometidos contra el pueblo iraní".

Estados Unidos e Irán han llegado a última hora de este domingo a un acuerdo marco para el fin de las hostilidades, siendo el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha adelantado el pacto y referido al mismo como un Acuerdo de Paz con el cual "las dos partes han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano".

La ratificación del mismo tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio, en la ciudad suiza de Ginebra, según ha avanzado Sharif y confirmado las dos partes.