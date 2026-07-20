Irán asegura haber "abatido a decenas" de militares de EEUU en un ataque en Jordania y reivindica otro en Kuwait

Archivo - Un sistema de misiles iraní durante ejercicios militares en una ubicación no revelada en el sur de Irán - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado este lunes ataques contra tropas y activos militares de Estados Unidos en Jordania y Kuwait, declarando haber "abatido a decenas" de tropas estadounidenses en el primero, en el marco de la novena jornada de hostilidades entre ambos ejércitos.

Las fuerzas del órgano militar han asegurado haber destruido "20 refugios donde se encontraban estacionadas las fuerzas estadounidenses asesinas de niños en la región de Al Azraq" --donde se encuentra una base aérea con tropas y equipamiento norteamericanos--, afirmando haber "abatido a decenas de terroristas estadounidenses", según un comunicado de la Guardia recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la misma.

De igual manera, la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria habría "atacado con misiles balísticos los aviones de transporte C-17 y los aviones de mando y control P-8 del Ejército estadounidense invasor en el aeropuerto de Áqaba, causando graves daños a varios de ellos".

"El agresivo ejército estadounidense, que ha atacado a más de diez países islámicos en las últimas décadas y ha asesinado a millones de musulmanes, y que es el principal apoyo de su régimen sionista infantil en la masacre del pueblo de Gaza y la destrucción de Cisjordania, se considera una masacre según la ley islámica, y todo musulmán debe matar a estos asesinos salvajes dondequiera que pueda", ha espetado el órgano.

ATAQUE CONTRA EQUIPAMIENTO AÉREO Y DRONES EN KUWAIT

Poco después, en un segundo comunicado, la Guardia Revolucionaria ha reivindicado otro ataque contra Kuwait en el que asegura haber destruido "por completo un sistema de radar de alerta temprana del enemigo estadounidense durante un ataque con drones".

"En otro ataque, también (las fuerzas iraníes ) han alcanzado un almacén de equipos y repuestos aéreos y un hangar de drones estadounidenses MQ-9 en la base Ali al Salem, y han incendiado varios drones", agrega el texto.

Ante este ataque, Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kuwait ha confirmado en redes que sus defensas aéreas "están respondiendo a amenazas de drones hostiles". "Cualquier explosión que se escuche se debe a la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea", ha defendido, como es frecuenta hacer el órgano castrense, antes de instar a la población "a seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes".