Irán asegura que nunca se ha negado a negociar la paz en Pakistán y solo busca un fin "definitivo" a la guerra

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha asegurado este sábado que su país nunca ha rechazado posibles de conversaciones de paz con Estados Unidos en suelo paquistaní y que toda información sobre una negativa de su país no es más que una adulteración de la realidad difundida por los medios estadounidenses.

Medios iraníes dejaban entrever el viernes que estas conversaciones iban a tratar sobre un posible alto el fuego de 48 horas mientras el portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, denunciaba una serie de "demandas irracionales" por la parte norteamericana.

Sin embargo, Araqchi se ha negado a hablar de un rechazo explícito por parte de su país. "La postura de Irán está siendo tergiversada por los medios estadounidenses. Estamos profundamente agradecidos a Pakistán por sus esfuerzos y nunca nos hemos negado a ir a Islamabad", ha indicado el ministro de Exteriores.

Araqchi ha reiterado que, en lugar de ceses temporales de hostilidades, "lo que nos importa son los términos para un final definitivo y duradero a la guerra ilegal que se nos impone". El homólogo paquistaní de Araqchi, Ishaq Dar, ha respondido al mensaje del ministro de Exteriores iraní con palabras de elogio: "Agradezco sinceramente tu aclaración, mi querido hermano".

Hasta la fecha, las autoridades iraníes sitúan en 2.076 los muertos por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel hace más de un mes, de los cuales 216 son menores de edad. Por su parte, la Media Luna Roja iraní ha informado de que los bombardeos han destruido o dañado más de 100.000 edificios civiles, casi 40.000 de ellos en Teherán, la capital. Además, han sido alcanzadas unas 600 escuelas y casi 300 centros de salud en las cuatro semanas de bombardeos.