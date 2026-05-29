Irán condena los "brutales ataques" contra Líbano y recalca que EEUU "es cómplice" de los "crímenes" de Israel

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, en una rueda de prensa el 11 de mayo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha condenado este viernes los "brutales ataques" ejecutados durante las últimas horas por el Ejército de Israel contra varios puntos de Líbano, incluida la capital, Beirut, y ha reiterado que Estados Unidos "es socio y cómplice en todos los crímenes del régimen sionista" en la región de Oriente Próximo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha denunciado que estos ataques "han dejado un gran número de mártires y heridos" y han provocado "el desplazamiento de cientos de miles de personas", así como "la destrucción de infraestructuras y viviendas", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"El Gobierno estadounidense es considerado cómplice y socio de todos los crímenes del régimen sionista en Líbano, la Palestina ocupada y toda la región", ha dicho, antes de incidir en la necesidad de que la comunidad internacional "haga que los responsables rindan cuentas y los castigue por cometer atroces crímenes internacionales".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró el martes que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.300 personas desde principios de marzo, a pesar de las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando el partido-milicia chií Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.