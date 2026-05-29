Irán condena la "retórica amenazante" de EEUU contra Omán tras la advertencia de sanciones

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa el 25 de mayo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Irán ha condenado este jueves la "retórica amenazante" del Gobierno de Estados Unidos contra Omán, después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, haya advertido a Mascate de que Washington impondrá sanciones si el Sultanato coopera con Teherán, una amenaza que ha seguido a la emitida por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump --quien amenazó con "destruir" Omán--, también condenada horas antes por la misma cartera.

"El portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha condenado enérgicamente la retórica amenazante de funcionarios estadounidenses contra el Sultanato de Omán", ha indicado la propia cartera en un breve comunicado difundido en redes.

Baqaei ha considerado que "la amenaza" de Bessent, sumada a la expresada por Trump con anterioridad, constituye "un intento de chantajear a un Estado independiente y miembro de Naciones Unidas", así como "una nueva muestra de la bancarrota moral del sistema de gobierno y la política estadounidenses".

"Amenazar con imponer sanciones a Omán bajo un pretexto falso es un acto absolutamente ilegal que contraviene los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional", ha alegado el portavoz de la diplomacia iraní, que ha reclamado que "la comunidad internacional debe responder con responsabilidad a esta actitud e impedir la creciente normalización de las violaciones de las normas jurídicas internacionales".

Baqaei se ha vuelto a pronunciar así al final de una jornada en cuya mañana ya había condenado en similares términos la retórica de Donald Trump al amenazar éste con "destruir" Omán, tras confirmarse negociaciones con Teherán sobre un mecanismo para el control de la navegación en el estrecho de Ormuz, que ambos países comparten.

Tal advertencia "no es solo una violación del principio fundamental de prohibir la amenaza del uso de la fuerza, sino también otra señal peligrosa de la normalización de la ilegalidad y la intimidación en las relaciones internacionales", argumentó el portavoz iraní.