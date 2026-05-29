Pezeshkian aplaude los "esfuerzos efectivos" de Pakistán en su mediación en las negociaciones entre Irán y EEUU

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian (archivo) - Foad Ashtari / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha aplaudido este viernes los "esfuerzos efectivos" acometidos por Pakistán en su mediación entre Washington y Teherán de cara a un posible acuerdo que ponga fin a la guerra abierta en Oriente Próximo tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Pezeshkian ha dado las gracias a Pakistán por su "iniciativa" mediadora y sus "esfuerzos efectivos para lograr un acuerdo", en una conversación mantenida con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, con motivo del Eid al Adha, una de las festividades más importantes para los musulmanes.

"La política de Irán es la de expandir la cooperación en todos los campos con los países musulmanes y vecinos", ha señalado en un mensaje en redes sociales, donde ha desvelado que también ha dado las gracias al primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, por su "postura humanitaria" ante la situación en Oriente Próximo.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, destacó el jueves la "buena fe" de Irán en las negociaciones, aunque matizó que, si bien el presidente del país norteamericano, Donald Trump, "estará en condiciones de respaldar" dicho pacto, la firma del mismo "está aún por determinar".

Apenas unas horas antes, el Gobierno de Estados Unidos confirmó un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por el estratégico estrecho de Ormuz. Por medio de este documento, ambas partes se comprometerían a iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, si bien todavía falta el visto bueno de Trump y Teherán no ha corroborado consenso alguno.