Irán confirma la muerte del ayatolá Alí Jamenei

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, muere tras el ataque de Israel y EEUU. - EUROPA PRESS/CONTACTO/HASAN MRAD

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agencias oficiales iraníes han confirmado la muerte del ayatolá Alí Jamenei en el marco del ataque conjunto lanzado por Israel y Estados Unidos este sábado y han anunciado 40 días de luto oficial en el país árabe.

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado la muerte del líder supremo de Irán. "Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto", aseguró el inquilino de la Casa Blanca.