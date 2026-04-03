Irán denuncia "crímenes de guerra" con la destrucción de puentes y los compara con ataques de Estado Islámico

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán , Esmail Baqaei, durante una rueda de prensa en Teherán. - Europa Press/Contacto/Iranian Foreign Ministry

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han denunciado los "crímenes de guerra" de la ofensiva de Estados Unidos e Israel con la destrucción de puentes, acción que ha comparado con ataques de Estado Islámico, tras el ataque al puente B1 de Karaj, a unos 40 kilómetros al oeste de la capital iraní, Teherán.

"Este crimen de guerra terrorista al estilo de Estado Islámico, junto con ataques similares contra infraestructuras críticas de Irán, revela una verdad innegable: su objetivo final es la destrucción de Irán", ha denunciado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei en un mensaje en redes sociales.

De esta forma, ha denunciado que acabar con el país es un objetivo que "perseguido sin descanso durante casi cinco décadas". Y ha denunciado así distintas capas de esos ataques "mediante presión política y campañas de difamación, sanciones económicas y el asesinato de los científicos y expertos más destacados de Irán".

Frente a estos ataques, Baqaei ha reiterado que Irán se mantiene "más firme, más orgulloso y más fuerte que nunca".

Estados Unidos ha reivindicado el ataque al "puente más grande de Irán". "Se derrumba y ya nunca volverá a utilizarse ¡Y esto es solo el principio!", ha afirmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un nuevo aviso para que Teherán llegue a un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde".

Tras adjuntar un vídeo donde se observa un bombardeo contra un puente, ha prometido redoblar la ofensiva contra más puentes y centrales eléctricas, en medio del ultimátum dado por Washington para cerrar un acuerdo antes del 6 de abril.

Medios iraníes han informado de la muerte de al menos ocho personas, así como de 95 heridos, por cuenta de un ataque perpetrado contra el citado puente B1 de Karaj.