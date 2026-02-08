Irán pide "seriedad" a EEUU en las negociaciones y avisa que no está intimidado por su último despliegue militar

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión en El Cairo, Egipto, en septiembre de 2025 (archivo) - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha pedido a EEUU que se comporte con "seriedad" y deje de imponer sanciones a Teherán en un momento tan delicado como es la lenta reanudación de las conversaciones indirectas entre ambos países sobre el programa nuclear de la república islámica.

En su regreso a Irán tras participar esta semana en las conversaciones con EEUU en Mascate, la capital de Omán, Araqchi ha insistido en las ideas que explicó nada más terminar el encuentro. Teherán entiende que estas negociaciones solo tratan del programa nuclear y su programa de misiles está fuera de toda discusión. Además, recientes exhibiciones de fuerza de EEUU en forma de despliegues militares no tendrán el más mínimo efecto intimidatorio en las autoridades iraníes.

"La actual postura militar de Estados Unidos y sus aliados en la región no asusta a Irán. Si bien creemos en la diplomacia y la racionalidad, también estamos preparado para la guerra y posee el poder necesario", ha avisado en declaraciones recogidas por la agencia semioficial de noticias iraní Tasnim.

Araqchi sí que ha matizado este domingo que existe una importante diferencia respecto a otras negociaciones internacionales emprendidas por Irán sobre su programa nuclear. A diferencia del histórico acuerdo de 2015 (ahora mismo completamente disuelto por la retirada de EEUU tres años después), ahora sí que están involucradas potencias de la región e incluso Rusia y China, aliados de Teherán, están al tanto del desarrollo de las nuevas conversaciones.

"Temen nuestra bomba nuclear, pero no estamos persiguiendo una", ha insistido Araqchi por enésima vez antes de esgrimir que "la 'bomba atómica' de Irán es su voluntad de no someterse a las grandes potencias occidentales".

Araqchi aprovechó finalmente para lamentar gestos norteamericanos como anuncio realizado el viernes, nada más terminar las conversaciones de Omán, de nuevas sanciones contra el país. "La imposición de nuevas sanciones y las mencionadas acciones militares generan dudas sobre la seriedad y la disposición de la otra parte para llevar a cabo negociaciones reales", ha lamentado.