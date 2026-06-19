Irán recalca que Ormuz está abierto al paso seguro de buques mercantes

Buques mercantes encallados en las aguas del estrecho de Ormuz. - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán ha recalcado este viernes que el estrecho de Ormuz está abierto al paso seguro de buques mercantes, en cumplimiento con la aplicación del acuerdo alcanzado con Estados Unidos para el cese de las hostilidades en Oriente Próximo.

"Irán ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz, de conformidad con el memorando de entendimiento sobre el fin de la guerra, y el tráfico marítimo continúa en esta ruta", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en declaraciones difundidas por el propio ministerio.

De esta forma sale al paso de informaciones de medios internacionales que apuntaban a que las autoridades iraníes estaban impidiendo el libre tránsito por Ormuz, alegando las comunicaciones marítimas con buques atrapados en la zona.

Sobre la cuestiones nucleares, Baqaei ha incidido en que se celebrarán en un plazo de 60 días y que requerirá el cumplimiento de los condiciones previas, insistendo en que se mantiene el 'statu quo' sobre el programa nuclear y que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA, por sus siglas en inglés) no realizará inspecciones en nuevas instalaciones. Esta dependerán del proceso y el resultado de las negociaciones, ha indicado Baqaei.

REAPERTURA DE ORMUZ

Este jueves, el Consejo de Seguridad Nacional iraní indicó que "los buques comerciales que soliciten el paso por el estrecho de Ormuz no pagarán ninguna tasa durante 60 días", añadiendo que las tasas no cobradas durante este período "serán cubiertas por el Gobierno de la República Islámica de Irán" en base al acuerdo preliminar.

Este paso llegó después del Ejército estadounidense confirmó el fin del bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz tras la firma del memorando de entendimiento. El acuerdo contempla que Irán mantendrá un diálogo con Omán "para definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz, en consulta con los demás Estados ribereños del golfo Pérsico".