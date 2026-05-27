Irán reitera que las reservas de uranio no se discuten en las negociaciones con EEUU

Bandera de Irán durante unas protestas progubernamentales. - Iranian Supreme Leader'S Office / Zuma Press / Eur

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han reiterado este miércoles que el futuro de las reservas de uranio iraní no está siendo objeto de las negociaciones con Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, venga planteando que el uranio enriquecido sea destruido o entregado a Washington.

En declaraciones a la agencia iraní Fars, el subdirector de Política Exterior y Seguridad Internacional de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Baqeri, ha insistido en que la cuestión nuclear no forma parte del proceso abierto con Washington, que en las últimas horas ha experimentado avances aunque de momento insuficientes para cerrar un acuerdo que ponga fin a las hostilidades.

"Este tema no está en la agenda de las negociaciones", ha afirmado sobre el traslado del material nuclear iraní. Precisamente Baqeri, que ejerció brevemente como ministro de Exteriores entre mayo y agosto de 2024, se encuentra en Moscú, a donde ha viajado para una conferencia internacional de altos funcionarios de seguridad, país que se ha ofrecido a mantener esta reservas en caso de que Estados Unidos e Irán llegaran a este pacto.

Trump ha insistido en que el uranio enriquecido tiene que ser entregado "de inmediato a Estados Unidos para traerlo a casa y ser destruido" o que se encargue Irán de "destruirlo" en las propias instalaciones nucleares del país.

En todo caso, Teherán afirma que el foco de las conversaciones "es poner fin a la guerra" y en esta etapa de las negociaciones no se discuten "detalles sobre el programa nuclear". Según el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, Estados Unidos e Irán han llegado a una conclusión sobre "gran parte de los asuntos bajo discusión", pero ha alejado que las negociaciones puedan culminar de forma inmediata.