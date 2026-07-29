Israel anuncia la destrucción de un túnel de Hezbolá junto a un puesto de la FINUL en Líbano

Imagen de archivo una zona piloto del sur de Líbano. - Europa Press/Contacto/Katrine Dige HoumÃLler

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la destrucción de un túnel supuestamente perteneciente al partido-milicia chií libanés Hezbolá y situado junto a una fábrica de material de construcción cerca de un puesto de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) en el sur de Líbano.

Esta operación ha sido llevada a cabo en la localidad de Haddatha, en el distrito de Bint Jbeil, en la zona de amortiguamiento creada por las fuerzas israelíes en el sur de Líbano, según han informado las Fuerzas Armadas en un comunicado en el que han especificado que las tropas hallaron en la zona un túnel de 55 metros de largo.

Así, han señalado que este túnel tenía, además, tres habitaciones aledañas y "era utilizado por Hezbolá como centro de operaciones". "Fue construido bajo una fábrica de material de construcción y a tan solo 300 metros del edificio de la FINUL", han sostenido.

"Los equipos de ingeniero han hecho saltar por los aires el túnel", han manifestado, antes de recalcar que había decenas de armas almacenadas en las inmediaciones.

DENUNCIA DE ATAQUES DE HEZBOLÁ EN EL SUR DE LÍBANO

Previamente, las fuerzas israelíes han confirmado que se ha producido un ataque contra un vehículo en el sur del país, en el que es el primer ataque de este tipo desde el acuerdo alcanzado entre Israel y Líbano en junio, si bien han descartado la presencia de víctimas o heridos.

No obstante, las autoridades israelíes han señalado que se trata de una "flagrante violación del alto el fuego acordado entre las partes". Además, ha sostenido que Hezbolá cuenta con un "gran complejo subterráneo cerca de Nabatiyé", por lo que apuntan a que decenas de miembros del partido-milicia se encontrarían en la zona.

A pesar de la firma del acuerdo, el Ejército de Líbano ha denunciado que los ataques e incursiones intermitentes de las Fuerzas Armadas han seguido adelante durante todo este tiempo, lo que obstaculiza el despliegue seguro en las zonas acordadas. Además, el pacto cuenta con el rechazo de Hezbolá, que insiste en no hacer concesiones frente a Israel.

A esto se suma el alto el fuego formalmente en vigor desde el 17 de abril conforme a los términos pactados por Estados Unidos e Irán en el Memorándum de Entendimiento de Islamabad, un acuerdo que ha sido ya violado por ambas partes, que han reanudado recientemente los ataques.

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano llevan acompañadas advertencias desde Teherán sobre el hecho de que estos actos suponen violaciones del preacuerdo podrían dar al traste de forma definitiva con el proceso de paz en Oriente Próximo. La situación en territorio libanés ha sido uno de los puntos de fricción de los contactos entre las partes y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.