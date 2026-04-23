Israel ataca el sur de Líbano matando a tres personas a horas de su encuentro en Washington

Reunión del Consejo de Ministros en presencia del presidente libanés, Joseph Aoun - PRESIDENCIA LIBANESA EN X

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto en un nuevo bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra una localidad en sur de Líbano, pese al alto el fuego en vigor y a horas de que delegaciones de los dos países mantengan un segundo encuentro en Washington con vistas a entablar relaciones pacíficas.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Sanidad libanés en un breve comunicado en el que precisa que "el ataque enemigo israelí" ha tenido lugar sobre la carretera de Shukin, en el distrito de Nabatiyé. Asimismo, otro bombardeo de Israel sobre la ciudad de Yater, también en el sur de Líbano, ha provocado al menos dos heridos, uno de ellos menor de edad.

El Ejército de Israel ha lanzado estos ataques en una jornada en la que está prevista una reunión entre los dos países a nivel de embajadores y con la mediación de Estados Unidos.

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha asegurado que el objetivo del inminente encuentro es "extender" el alto el fuego alcanzado la semana pasada y que Beirut aspira a que este incluya "el cese de la destrucción de viviendas y los ataques contra civiles, lugares de culto, periodistas y los sectores médico y educativo". "Esto es lo que la Embajadora del Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Mouawad, transmitirá en la reunión, y hará todo lo posible por asegurar estas disposiciones", ha señalado en sus redes sociales.

El mandatario ha prometido trabajar para "abordar las violaciones" de la tregua durante la reunión y, pese a ellas, ha celebrado que "el tema de Líbano vuelve a estar en la agenda estadounidense". "Esto nos abre puertas, si las cosas se desarrollan como deben, en términos de recuperación económica, reconstrucción y otras áreas", ha agregado.

Al hilo, Aoun "espera" visitar Washington y reunirse con el presidente Donald Trump para "informarle detalladamente sobre la situación en Líbano" porque considera que "una llamada telefónica no es suficiente para abordar estos asuntos ni para llegar a un entendimiento".

Líbano e Israel, alcanzaron la semana pasada una tregua temporal de diez días que, sin embargo, no ha puesto fin al intercambio de ataques entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá. En esta última ofensiva de Israel contra el país vecino iniciada el pasado 2 de marzo, han muerto cerca de 2.400 personas y resultado heridas más de 7.600.