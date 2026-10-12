Israel considera "permanente" la presencia militar en las zonas de Cisjordania desalojadas en 2025

Archivo - Militares israelíes en Yenín (archivo) - Nasser Ishtayeh / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha calificado de "permanente" la presencia militar israelí en las zonas de Cisjordania desalojadas de población palestina durante la ofensiva militar israelí de 2025, que incluye los campamentos de refugiados de Yenín, Tulkarem o Nur Shams, y ha subrayado que el Tribunal Supremo israelí no tiene por qué intervenir al respecto.

Katz responde así a un dictamen del Supremo emitido este mismo lunes que considera que no se dan las condiciones para que puedan regresar a sus hogares los decenas de miles de palestinos desplazados forzosamente por la intervención militar, pero pide al Ejército un calendario de retorno.

"La presencia de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) a largo plazo en los campamentos no es un tema judicial, sino de seguridad operativa que salva vidas de soldados y civiles israelíes ante las graves amenazas y ante la labor de elementos yihadistas externos apoyados por Irán y Hermanos Musulmanes para lanzar actividades terroristas del estilo del 7 de octubre también en Judea y Samaria", ha señalado empleando el nombre utilizado por el sionismo para referirse a Cisjordania.

Por ello considera que "el Tribunal Supremo no tiene por qué intervenir en este tipo de decisiones de la seguridad, igual que no es su competencia intervenir en la actividad operativa en Gaza, Siria, Líbano o Irán".

Además, ha asegurado que como consecuencia de esta presencia militar el terrorismo en Cisjordania "se ha reducido un 80%, hasta sus porcentajes mínimos históricos".