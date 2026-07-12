Israel y Ucrania encabezan las condolencias internacionales por la muerte del senador Lindsey Graham

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (izquierda), estrecha la mano de Lindsey Graham en un mirador en los Altos del Golán, territorio ocupado por Israel, el 11 de marzo de 2019 - Europa Press/Contacto/Matty Stern - Archivo

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades israelíes y ucranianas han protagonizado la primera ola de reacciones a la muerte de uno de los actores por excelencia de la política exterior de Estados Unidos, el senador republicano Lindsey Graham, fallecido este sábado por la noche a los 71 años a causa de una "repentina enfermedad", según su oficina.

Graham era presidente de la Comisión Presupuestaria del Senado pero desempeñaba su rol principal como asesor oficioso en las guerras de Irán y Ucrania como férreo aliado de Kiev y de Tel Aviv, como demuestra el hecho de que este pasado viernes estaba en Ucrania visitando una fábrica de drones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado que Israel "ha perdido a uno de sus más grandes amigos", Estados Unidos ha perdido a "un gran patriota" y él mismo ha perdido "a un querido amigo".

"Lindsey comprendió que la seguridad de Israel y Estados Unidos son inseparables. Dedicó su vida a defender a Estados Unidos, fortalecer nuestra alianza y abogar por el mundo libre", ha añadido Netanyahu.

Poco antes, el presidente de Israel, Isaac Herzog, celebró la figura de "un faro de claridad moral y un verdadero líder de la asociación entre Estados Unidos e Israel".

"Nunca olvidaremos cómo se mantuvo al lado del pueblo de Israel en nuestros momentos más difíciles, y siempre estaremos agradecidos por la justicia, la verdad y la lealtad que demostró", ha añadido Herzog.

El ultranacionalista ministro de Seguridad israelí, Itamar ben Gvir, ha trasladado que Graham "se mantuvo junto a Israel no porque fuera fácil, sino porque creía que era lo correcto" y "su apoyo inquebrantable, coraje y claridad moral le ganaron la admiración de millones de israelíes".

La primera reacción ucraniana ha llegado de la mano del ministro de Exteriores Andri Sibiha, quien ha descrito al senador fallecido como "un verdadero amigo de Ucrania y una de las voces más fuertes en la lucha contra la agresión rusa".

"Defendió con firmeza la imposición de sanciones más severas contra Rusia y el dotar a Ucrania de los recursos necesarios para defender a su pueblo. Su liderazgo, convicción y compromiso inquebrantable con Ucrania jamás serán olvidados", ha añadido.