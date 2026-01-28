El jefe de la diplomacia de EEUU pone la Transición española como ejemplo para Venezuela

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en una audiencia ante el Comité de Exteriores del Senado - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha puesto este miércoles como ejemplo para Venezuela la Transición española tras la muerte de Francisco Franco en 1975, defendiendo así que estén cooperando con la hasta hace poco la 'número dos' de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

"Todos queremos algo inmediato, pero (...) son cosas complejas y hemos visto que esto funciona. Pongo el ejemplo de Paraguay y España. Y hay otros países donde hay una transición de la autocracia a la democracia", ha declarado en una audiencia ante el Comité de Exteriores del Senado.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha agregado durante su intervención que "en algunos casos hay altibajos pero hasta ahora va en la dirección correcta" y ha enfatizado en que "todavía queda trabajo por hacer".

Rubio, que ha dejado de lado sus amenazas previas sobre una nueva intervención militar si Caracas no accedía a las pretensiones de Washington, ha destacado que gracias a las "honestas, respetuosas, pero muy directas" conversaciones con el actual Gobierno se han evitado daños mayores.

A su vez, ha adelantado que "muy pronto" se restablecerá la presencia diplomática de Estados Unidos en Venezuela, días después del nombramiento de la diplomática Laura Dogu como encargada de negocios para el país latinoamericano y de que varias fuentes revelaran que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) trabaja ya sobre el terreno para fijar unos primeros contactos.

Desde la captura de Maduro el 3 de enero, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que ha asumido la Presidencia del país latinoamericano de forma interina, ha acordado con la Administración Trump un acuerdo para la venta de petróleo venezolano y ha comenzado un proceso de liberación de personas detenidas, que incluye a ciudadanos tanto venezolanos como extranjeros.