El jefe del Ejército de Israel amenaza con "ampliar las operaciones" en el sur de Líbano

Archivo - El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, durante una reunión - FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha amenazado este jueves con "ampliar las operaciones" en el sur de Líbano a pesar del acuerdo marco alcanzado con el Gobierno del país vecino, que estipulaba una retirada paulatina de fuerzas israelíes para ceder su control al Ejército libanés.

Zamir ha recalcado así que las fueras israelíes "no se retirarán" del territorio libanés que ocupan actualmente en la zona meridional del país "hasta que se garantice por completo la seguridad", unas declaraciones en la línea de la postura que vienen defendiendo las autoridades israelíes.

Sus palabras llegan tras una visita a los militares desplegados en estas zonas, donde ha explicado que "se ha tomado el control de áreas determinadas para limpiarlas de la presencia de infraestructuras terroristas". "Si es necesario, ampliaremos estas operaciones para incluir zonas adicionales", ha apuntado.

"La campaña en todos los frentes aún no ha terminado, las tropas deben estar preparadas para seguir adelante. Estamos preparados para cualquier cambio en la situación y listos para una amplia gama de escenarios", ha puntualizado, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

"No vamos a irnos de las áreas que se encuentran bajo nuestro control hasta que podamos contar con una seguridad a largo plazo", ha recalcado.

Las autoridades de Líbano denunciaron el miércoles nuevos ataques del Ejército israelí contra zonas del sur del país a pesar del citado acuerdo y han señalado que ya son más de 4.300 muertos por los ataques israelíes desde el pasado 2 de marzo, día en el que retomaron los combates contra el partido-milicia chií Hezbolá pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril.