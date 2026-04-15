El jefe del Ejército israelí anuncia planes para seguir atacando Líbano e Irán

Archivo - El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir - Europa Press/Contacto/IDF - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, ha anunciado este miércoles que ha aprobado planes para continuar con la ofensiva en Líbano, donde los muertos a causa de ataques de Israel superan ya los 2.100, pese a que este martes delegaciones de los dos países acordaron continuar con las conversaciones para poner fin al conflicto.

"Ayer aprobamos los planes para la continuación de la operación, tanto en Líbano como en Irán", ha declarado durante una visita a la División 162 de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Líbano.

Zamir ha señalado que el Ejército israelí continúa atacando posiciones del partido-milicia chií Hezbolá y en este sentido ha anunciado que ha "dado la orden de convertir el área desde el sur de Líbano hasta el Litani en una zona de tiro letal para cualquier terrorista de Hezbolá", esto es, una zona de unos 30 kilómetros dentro de territorio libanés.

"Estamos ocupando y limpiando zonas clave y eliminando las amenazas de los asentamientos del norte", ha agregado, antes de celebrar que "Hezbolá ha sufrido más de 1.700 bajas desde el inicio de la campaña, lo que supone un duro golpe para la organización terrorista".

El jefe del Ejército israelí ha subrayado asimismo los "graves daños" asestados a Irán desde que lanzara su ofensiva junto a Estados Unidos: "lo hemos despojado de sus capacidades defensivas y lo hemos debilitado", ha apuntado.

"Ahora no debemos permitir que logren ningún avance en materia nuclear, en Ormuz ni en los demás asuntos de la agenda. Estamos en estado de máxima alerta, los aviones de la Fuerza Aérea están armados y listos, y los objetivos están registrados en los sistemas; sabemos cómo lanzar un poderoso ataque de inmediato", ha asegurado.