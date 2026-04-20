Kallas aboga por medidas comerciales contra Israel ante la falta de mayoría para suspender Acuerdo de Asociación

La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, en la reunión de la Alianza Global para la Implementación de la Solución de Dos Estados. - LUKASZ KOBUS

BRUSELAS, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha planteado que antes de la suspensión total del Acuerdo de Asociación Israel, que requiere la unanimidad de los Veintisiete, la Unión Europea "debería" optar por medidas restrictivas que puedan aprobarse solamente con una mayoría cualificada, como las comerciales.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa desde Bruselas antes de copresidir con Noruega una reunión del Comité de Enlace Ad Hoc (AHLC) sobre Palestina, al ser preguntada por las peticiones de países como España, Eslovenia o Irlanda, que han reclamado a la UE la suspensión total o parcial del Acuerdo de Asociación con Israel.

"Sí, los Estados miembro han puesto sobre la mesa la suspensión del Acuerdo de Asociación, que requiere una posición unificada", ha constatado Kallas, que ha recordado que ya había "sobre la mesa" una propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para una suspensión parcial que requeriría "mayoría cualificada".

"Creo que habría que evaluar si es posible avanzar con ellas, si los Estados miembro tienen la voluntad de hacerlo, para ejercer presión sobre Israel", ha añadido la jefa de la diplomacia europea, afirmando que el desarrollo del acuerdo de paz en Gaza y la ofensiva de Israel en Líbano se debatirán en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este martes en Luxemburgo.

Las declaraciones de Kallas tienen lugar después de que el viernes España, Irlanda y Eslovenia le pidieran un debate formal sobre el Acuerdo de Asociación con Israel en el que se mantengan "todas las acciones sobre la mesa", lo que incluiría su suspensión, a la luz de las medidas y las actuaciones que ha venido llevando a cabo el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, los ministros de Exteriores de esos tres países, entre ellos José Manuel Albares, afirman que "dado el nivel de violencia y la gravedad de la situación actual", mencionando Gaza, Cisjordania y Líbano entre otras cuestiones, "es urgente revisar la cuestión de la respuesta de la UE, incluidas las propuestas presentadas por la presidenta de la Comisión", Ursula Von der Leyen, el pasado mes de septiembre para una suspensión parcial del acuerdo.

Esa propuesta de la jefa del Ejecutivo comunitario planteaba suspender algunas disposiciones del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel que, en la práctica, supondría la reintroducción de aranceles y la suspensión de fondos pero no rompería las relaciones comerciales, quedando su aprobación sujeta al apoyo de una mayoría cualificada de los Veintisiete.

Por este motivo, dado que la suspensión parcial no ha alcanzado aún los apoyos necesarios, se antoja más complicada una suspensión total del Acuerdo de Asociación con Israel, que requeriría el visto bueno de todos y cada uno de los 27 Estados miembro de la Unión Europea.

POSIBLES SANCIONES SOBRE LOS COLONOS EN CISJORDANIA

Cuestionada sobre si hay algún avance en el seno del bloque comunitario para la aprobación de sanciones contra colonos israelíes en Cisjordania, que también requiere de la unanimidad de los Veintisiete, Kallas se ha mostrado optimista con que el cambio de gobierno en Hungría abra la puerta a la adopción de medidas restrictivas.

"Somos 27 países y 26 de ellos quieren aplicar sanciones a los colonos violentos. Uno no quiere, porque tenemos los métodos de trabajo tal y como están hasta ahora (...) Ahora bien, este país ha celebrado elecciones y tendrá un nuevo gobierno. No voy a hablar en nombre del nuevo gobierno, pero sin duda creo que podemos examinar todas estas políticas y ver si tienen un nuevo enfoque", ha señalado.