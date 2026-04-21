Kallas espera que Hungría desbloquee fondos a Ucrania "en 24 horas" tras la reparación del oleoducto Druzhba

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en una rueda de prensa tras el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado este martes en Luxemburgo. - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha compartido su deseo de que Hungría desbloquee su veto al préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, después de que su presidente, Volodimir Zelenski, haya anunciado la reparación del oleoducto Druzhba, que llevaba meses sin funcionar debido a un ataque ruso.

En una rueda de prensa desde Luxemburgo tras una reunión de ministros de Exteriores de la UE, Kallas ha felicitado a Kiev por cumplir con su promesa de reparar la infraestructura energética, y ha señalado la necesidad de que Budapest levante su bloqueo ahora que "todos los obstáculos han sido eliminados".

"Esperamos un acuerdo en 24 horas, así que no quiero gafarlo. Espero que todo salga bien porque hemos visto algunos giros en este expediente", ha añadido Kallas, recordando que el préstamo a Ucrania se acordó en el Consejo Europeo de diciembre, con el voto favorable del todavía primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Tras decir que, pese a la reparación del oleoducto, Hungría debería dejar de depender del flujo de crudo ruso para finales de 2027, Kallas también ha señalado la necesidad de que el 'momentum' en Budapest tras la derrota electoral de Orbán también facilite la aprobación del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia --que está "muy atrasado"-- y el inicio de las negociaciones para el vigésimo primero.

"También deberíamos revisar decisiones bloqueadas durante mucho tiempo, incluyendo la apertura de capítulos de adhesión a la UE de Ucrania, también el fondo de armas del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Deberíamos revisar sanciones que han estado sobre la mesa y no han sido acordadas antes", ha proseguido.

EL OLEODUCTO DRUZHBA, REPARADO

Las declaraciones de Kallas tienen lugar después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, haya confirmado la finalización de las obras de reparación del oleoducto Druzhba, arteria más importante para el transporte de petróleo ruso al centro de Europa y que lleva meses sin funcionar debido a un ataque ruso.

"Tal como se acordó con la Unión Europea, Ucrania ha completado las obras de reparación en el tramo del oleoducto Druzhba que resultó dañado por un ataque ruso", ha indicado el dirigente ucraniano en un mensaje en redes sociales en el que ha ofrecido una actualización sobre la situación energética del país.

Según ha dicho Zelenski, el oleoducto ahora "puede reanudar su funcionamiento". "Aunque actualmente nadie puede garantizar que Rusia no repita ataques contra la infraestructura del oleoducto, nuestros especialistas han asegurado las condiciones básicas para restablecer el funcionamiento del sistema de tuberías y del equipo", ha afirmado.

El oleoducto de Druzhba ha sido objeto de reproches cruzados entre Hungría y Ucrania por la falta de voluntad de Kiev para proceder con su reparación en medio de los choques continuos con el Ejecutivo de Viktor Orbán, a su vez principal obstáculo al acercamiento de Ucrania a la UE.

En este sentido, el dirigente ucraniano ha subrayado que ahora Kiev espera "el desbloqueo del paquete de apoyo europeo a Ucrania", de 90.000 millones de euros que ya aprobó en un primer momento la UE, pero cuyo visto bueno formal mantenía bloqueado Hungría en pleno rifirrafe con Orbán.

UCRANIA: "ESPERO QUE MOSCÚ HAYA PERDIDO A SU INFORMADOR VIP"

Así las cosas, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Síbiha, que ha intervenido por videoconferencia durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado en Luxemburgo, ha aprovechado la reunión para cargar contra Hungría por las informaciones que señalan que Budapest habría compartido con Rusia el contenido de debates a puerta cerrada en reuniones de ministros del bloque.

"Espero que Moscú haya perdido aquí a su informador VIP de una vez por todas", ha afirmado Síbiha durante su intervención, según han confirmado a Europa Press fuentes europeas, en un comentario que refleja la desconfianza de Kiev con el Gobierno de Viktor Orbán, ya de salida tras la victoria electoral del futuro primer ministro de Hungría, Peter Magyar.

Hace varias semanas, un consorcio de medios de investigación --como VSquare, ICJK y Delfi-- publicaron nuevas informaciones sobre la coordinación entre Budapest y Moscú para bloquear decisiones internas de la Unión, incluido el audio de una conversación del ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjarto, con su contraparte ruso, Sergei Lavrov, en la que el primero se ofrece a enviar al segundo documentos discutidos entre los 27 sobre la posible adhesión de Ucrania al bloque.

En la llamada entre ambos, se escucha a Lavrov interesándose sobre las condiciones que la UE fijaría para el proceso de adhesión de Ucrania y cómo el ministro húngaro se ofrece a hacerle llegar los documentos a través de la Embajada de Hungría en Moscú, sin precisar de qué papeles se trata en concreto.