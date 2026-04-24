Kuwait denuncia un "ataque cobarde" contra dos puestos fronterizos con drones lanzados desde Irak

Archivo - Bandera de Kuwait en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han denunciado este viernes un "ataque cobarde" contra dos puestos fronterizos alcanzados durante las últimas horas por drones supuestamente lanzados desde Irak, un suceso que se ha saldado sin víctimas mortales y sobre el que por ahora no hay reclamación de la autoría.

"Esta mañana, dos puestos en la frontera norte del Estado de Kuwait han sido objetivo de un ataque cobarde con dos drones cargados con explosivos (...) lanzados desde Irak", ha dicho el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Saud Abdulaziz al Atuan, en un mensaje publicado por el Ejército en redes sociales.

"El ataque ha causado daños materiales, pero afortunadamente no hay víctimas", ha señalado, antes de recalcar que las autoridades "iniciaron inmediatamente los procedimientos necesarios para abordar el incidente", sin más detalles al respecto.

Kuwait no ha acusado directamente a nadie del ataque, si bien durante el conflicto desatado por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán fue objetivo de decenas de ataques por parte de las fuerzas iraníes y milicias proiraníes de Irak.

Irán y Estados Unidos pactaron el 8 de abril un alto el fuego de dos semanas --prorrogado el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump-- e iniciaron un proceso de conversaciones, mediado por Pakistán, para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, que afectó a toda la región de Oriente Próximo.