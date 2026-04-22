Líbano avanza que planteará a Israel la prórroga la tregua y le exigirá el cese de las demoliciones en el sur

Archivo - El presidente de Líbano, Joseph Aoun, durante la visita del Papa a Beirut. - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha avanzado este miércoles que la delegación diplomática que se reunirá con Israel este jueves en Washington reclamará la prórroga del acuerdo de alto el fuego pactado la semana pasada y que cesen las demoliciones del Ejército israelí en el sur del país.

La delegación "planteará la cuestión de prorrogar el plazo del acuerdo de alto el fuego" y pondrá sobre la mesa la exigencia de que Israel "detenga las operaciones de demolición en pueblos y localidades del sur", ha indicado el presidente libanés en un mensaje en redes sociales en la víspera del encuentro auspiciado por el Departamento de Estado norteamericano, que facilita las primeras negociaciones directas entre Israel y Líbano en más de 30 años.

"La orientación de Líbano en las negociaciones previstas es clara: no habrá concesiones, ni compromisos, ni cesiones, salvo aquello que garantice la soberanía libanesa y el interés de todos los libaneses", ha avisado Aoun, quien ha indicado que la delegación mantiene contactos preparatorios encabezados por la embajadora de Líbano en Washington, Nada Hamadé Maouad.

En su mensaje, el presidente libanés ha reiterado su apuesta por la negociación directa, aludiendo que las experiencias pasadas "han enseñado que las guerras solo conducen a la muerte, la destrucción y el desplazamiento". "Sabía que habría quienes se opondrían, dudarían y lanzarían acusaciones, pero estoy convencido de que esta opción es la más segura para Líbano y para los libaneses, sin importar su afiliación", ha incidido, en una llamada a la unidad nacional ante la situación que atraviesa el país y la necesidad de afrontar negociaciones con Tel Aviv para restablecer la estabilidad.

De esta forma, ha defendido que solo la "racionalidad nacional" puede "garantizar el acompañamiento necesario al proceso de negociaciones que comenzará tras consolidar el alto el fuego".

"Es importante que los libaneses interactúen con la unidad de la postura nacional para fortalecer al equipo negociador libanés frente a la delegación negociadora israelí, de modo que no se aproveche ninguna brecha interna para alcanzar sus objetivos", ha subrayado.

ISRAEL ASEGURA QUE NO HAY "DESACUERDOS SERIOS"

Antes de la nueva ronda de contactos, se ha expresado también el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien ha asegurado que no hay "desacuerdos serios" con Líbano de cara a las negociaciones en Washington, tras defender la "decisión histórica" de mantener una "negociación directa" con Beirut.

"Lamentablemente, Líbano es un Estado fallido. Un Estado que está de facto bajo ocupación iraní a través de Hezbolá. Pero esto también conduce a una conclusión: Hezbolá es un enemigo común de Israel y Líbano", ha afirmado Saar, insistiendo en su camaña en el país vecino alegando la presencia de la milicia chií, en unas declaraciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

De esta forma, el titular de Exteriores de Israel ha insistido en que Hezbolá "amenaza la seguridad de Israel, perjudica la soberanía de Líbano y pone en peligro su futuro", por lo que ha instado a Beirut a "trabajar conjuntamente" contra el "estado terrorista que Hezbolá ha construido en su territorio". "Esta cooperación es necesaria para ustedes incluso más que para nosotros. Requiere claridad moral y el valor de asumir riesgos", ha indicado en referencia a las autoridades libanesas.