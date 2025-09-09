Liberada una investigadora ruso-israelí secuestrada en 2023 por una milicia en Irak

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes la liberación de la investigadora ruso-israelí Elizabeth Tsurkov, que fue secuestrada por la milicia chií iraquí Kataib Hezbolá en marzo de 2023, hace más de dos años y medio.

"Me complace informar de que Elizabeth Tsurkov, estudiante de Princeton, cuya hermana es estadounidense, acaba de ser liberada por Kataib Hezbolá y se encuentra a salvo en la Embajada de Estados Unidos en Irak tras ser torturada durante muchos meses", ha informado.

Desde Irak, el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, ha explicado que la liberación de esta ciudadana ha tenido lugar "como culminación de los extensos esfuerzos desplegados" por parte de sus servicios de seguridad "durante muchos meses". "Reafirmamos, una vez más, que no toleraremos ninguna concesión en la aplicación de la ley y el mantenimiento de la autoridad del Estado, ni permitiremos que nadie menoscabe la reputación de Irak y su pueblo", ha dicho.

A través de un mensaje en su perfil de la red social Truth Social, Donald Trump ha asegurado que "siempre" luchará "por la justicia" y que "nunca" se rendirá. Asimismo, ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento a Hamás para que libere a los rehenes "ya".

Tsurkov entró en Irak usando su pasaporte ruso para realizar una investigación académica en nombre de la Universidad de Princeton, en el estado estadounidense de New Jersey. En noviembre de ese año, la televisión iraquí emitió un vídeo donde aparecía la investigadora en la primera prueba de vida publicada desde su secuestro.

Su hermana Emma ha dado las gracias a Trump y a su enviado especial, Adam Boehler. "Si Adam no hubiera hecho del regreso de mi hermana su misión personal, no sé dónde estaríamos", ha dicho tras asegurar que toda su familia "está increíblemente feliz".

"Estamos deseando ver a Elizabeth y darle todo el amor que hemos esperado compartir durante 903 días", ha manifestado. También ha tenido palabras de agradecimiento para la Embajada de Estados Unidos en Bagdad y la ONG Global Reach, "que abogó incansablemente por el regreso sano y salvo" de su familiar.