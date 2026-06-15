Líderes europeos celebran el acuerdo entre EEUU e Irán y reclaman una reapertura de Ormuz "sin restricciones"

Francia, Reino Unido, Alemania e Italia se dicen "preparadas" para "levantar las sanciones pertinentes" si Teherán adopta "medidas verificables" con relación a su programa nuclear

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Europa Press Internacional
Actualizado: lunes, 15 junio 2026 4:00
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MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia han celebrado este domingo "con gran satisfacción" el anuncio del "memorando de entendimiento" entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que han calificado de "urgente" que se reabra el estrecho de Ormuz con una "incondicional" libertad de navegación y "sin restricciones".

"Acogemos con gran satisfacción el anuncio del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Felicitamos a Estados Unidos, al Gobierno iraní y a todas las partes implicadas, incluidos Pakistán, Qatar y el resto de mediadores, por este avance diplomático", han indicado los líderes de esos cuatro países en una declaración conjunta en la cual han tildado de "esencial" la "reapertura urgente del estrecho de Ormuz con libertad de navegación incondicional y sin restricciones".

Al hilo, el texto difundido por el Elíseo pone de manifiesto la disposición de las cuatro administraciones europeas a impulsar una misión "estrictamente defensiva e independiente" a fin de "garantizar la seguridad de la navegación comercial y llevar a cabo operaciones de desminado".

El propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado en redes sociales, a ese respecto, que "los medios están disponibles y listos para ser desplegados", en la medida en que, ha reiterado, "la reanudación del tráfico marítimo, sin restricciones ni peajes, es una condición indispensable para la estabilidad regional y la economía mundial".

Reivindicando al tiempo presente como un "momento propicio" para "restablecer la estabilidad regional" y "estabilizar la economía mundial", el texto conjunto resalta como "fundamental" que "concluyan las negociaciones en detalle" y que el acuerdo "se aplique de forma rápida y exhaustiva".

Por ello, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha insistido sobre la necesidad de que el mismo sea aplicado "con determinación", de manera que se allane el camino hacia una economía mundial "revitalizada" y un Oriente Próximo "más seguro".

Por otra parte, las administraciones firmantes de la declaración conjunta han hecho hincapié en la importancia de que Irán no "adquiera nunca" un arma nuclear, algo para lo cual sus líderes han mostrado su disposición a colaborar con Teherán, Washington y el Organismo Internacional de la Energía Atómica.

"Estamos preparados para levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Irán en relación con su programa nuclear", reza el comunicado.

En ese sentido, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha defendido que para que cualquier paz "sea duradera" será "esencial" que "los compromisos adquiridos" y, en especial, los relacionados con el programa nuclear iraní "sean sólidos, verificables y se cumplan íntegramente".

"La postura firme y de larga data del Reino Unido sigue siendo que Irán nunca debe poseer armas nucleares", ha zanjado Starmer en un mensaje publicado en redes sociales.

Finalmente, tras avanzar que trabajarán "intensamente" con Estados Unidos, Irán y los socios regionales para "aprovechar este momento, mantener el impulso y alcanzar una solución diplomática a largo plazo", los líderes signantes del texto han reafirmado su "pleno apoyo" a la estabilidad, soberanía e integridad territorial de Líbano", así como a la importancia de un alto el fuego "sólido".

Ha sido este domingo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo con Irán por el medio del cual se levanta de inmediato el bloqueo del estrecho de Ormuz instaurado por las fuerzas militares estadounidenses, al tiempo que Irán ha confirmado el mismo tras asegurar haber "obligado" a Washington a aceptar sus condiciones.

No obstante, el primero en dar a conocer el acuerdo provisional de paz ha sido el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha avanzado que la ceremonia oficial de firma tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza.

Líderes europeos celebran el acuerdo entre EEUU e Irán y reclaman una reapertura de Ormuz "sin restricciones"

Francia, Reino Unido, Alemania e Italia se dicen "preparadas" para "levantar las sanciones pertinentes" si Teherán adopta "medidas verificables" con relación a su programa nuclear

Trump precisa que la reapertura del estrecho de Ormuz llegará tras la firma del acuerdo este viernes

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Irán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio, minutos después de haber anunciado que Washington y Teherán han alcanzado un acuerdo provisional en aras de poner fin al conflicto desatado en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el 28 de febrero.

EEUU e Irán anuncian un acuerdo provisional de paz

   El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo con Irán por el que se levanta de inmediato el bloqueo del estrecho de Ormuz instaurado por las fuerzas militares estadounidenses. Irán ha confirmado el acuerdo tras "obligar" a Washington a aceptar sus condiciones.

Irán suspende los vuelos en el oeste del país

Las autoridades iraníes han suspendidos todos los vuelos previstos en el espacio aéreo del oeste del país, el más cercano a Israel, según han informado medios oficiales.

Guterres condena el nuevo bombardeo israelí sobre Beirut

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado este domingo su condena por el nuevo bombardeo israelí sobre los barrios del sur de Beirut.

Hezbolá lanza varios proyectiles a ambos lados de la frontera con Israel

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha lanzado este sábado varios proyectiles sobre la zona fronteriza entre Líbano e Israel, lo que ha hecho que se activaran las alarmas en las poblaciones israelíes cercanas.

Irán entra en acción en Estados Unidos

La selección de Irán debuta contra Nueva Zelanda este lunes (3.00 hora peninsular española del martes) en el Mundial 2026 con un seguimiento que va más allá de lo deportivo, inmerso su país en guerra con Estados Unidos, anfitriona del torneo, pero con opciones sobre el césped de llegar a los cruces.

Líbano denuncia ante la ONU que Israel utiliza herbicidas como armas químicas en sus ataques contra el país

El Gobierno libanés ha remitido una queja a la ONU por el uso de potentes herbicidas, en concreto glifosato, en forma de arma química para contaminar el suelo y evitar que crezcan los cultivos durante la ofensiva israelí sobre Líbano; un conflicto cuyos bombardeos han costado la vida a varios miembros del Ejército libanés, como también ha recordado Beirut a Naciones Unidas en una denuncia adicional.

Trump ve desproporcionado el ataque israelí a Beirut y pide calma porque está "muy cerca" de pactar con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado el ataque aéreo que Israel ha desencadenado este domingo contra el sur de Beirut, un bombardeo que "no tendría que haber ocurrido", y llamado en general a la calma tanto a Tel Aviv como a las milicias libanesas de Hezbolá para que cesen las hostilidades porque está "muy cerca" de pactar el memorándum de entendimiento con Irán para abrir un proceso de paz en firme.

Irán amenaza con romper negociaciones con EEUU tras el ataque israelí contra Beirut

El jefe del equipo de negociadores de Irán y presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab, ha amenazado con romper las negociaciones en curso con Estados Unidos tras el ataque israelí de este domingo contra el bastión del partido-milicia chií libanés Hezbolá en Beirut, la capital de Líbano.

Israel ataca el bastión de Hezbolá en Beirut durante un momento crítico de las negociaciones entre EEUU e Irán

El Ejército de Israel ha anunciado el comienzo de bombardeos contra el bastión del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de la capital de Líbano, Beirut, en respuesta a lanzamiento de proyectiles contra su territorio, en un momento extremadamente delicado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el gran valedor del grupo libanés, que había avisado de que cualquier ataque contra la zona resultaría intolerable.

Trump trata con Starmer el estado de la negociación con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido este sábado una conversación con el primer ministro británico, Keir Starmer, con quien ha tratado la actual situación de las negociaciones con Irán.

Smotrich advierte de que destruirán diez edificios de Beirut por cada ataque contra territorio israelí

El ministro de Finanzas israelí y líder del partido ultraderechista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha advertido este sábado de que destruirán diez edificios de Dahiye, las barriadas del sur bastión de Hezbolá, por cada ataque de esta milicia contra territorio israelí.

Trump anuncia que el acuerdo provisional con Irán se firmará este domingo

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este sábado que el acuerdo provisional con Irán se firmará el domingo y que la firma permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz.

Irán descarta firmar con EEUU este domingo y aplaza el acuerdo preliminar a "los próximos días"

El Gobierno iraní ha rechazado que el acuerdo preliminar que negocia con Estados Unidos vaya a firmarse este domingo como estimaba esta mañana el primer ministro de Pakistán, Shebhaz Sharif, sino que se cerrará "en los próximos días".

Pakistán apunta que el acuerdo entre EEUU e Irán se finalizará "probablemente" en 24 horas

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha anunciado este sábado que "probablemente" el acuerdo entre Irán y Estados Unidos se "finalizará" en las próximas 24 horas mediante una "firma electrónica" del documento negociado; un acuerdo provisional que abre la puerta a 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz, entre otras cuestiones.

EEUU anuncia nuevos derribos de drones iraníes sobre Ormuz

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha derribado en las últimas horas varios aviones iraníes no tripulados con carga explosiva que iban dirigidos contra el tránsito comercial del estrecho de Ormuz.

Araqchi asegura que el principio de acuerdo con EEUU incluye el fin del conflicto en Líbano

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha declarado este viernes que el principio de acuerdo con Estados Unidos establece el cese de las hostilidades en "todos los frentes, incluido Líbano", donde ya han muerto más de 3.700 a manos del Ejército israelí desde el pasado 2 de marzo, después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, Katz haya asegurado que las fuerzas israelíes "no se retirarán de las zonas de seguridad en Líbano, Siria y la Franja de Gaza".

EEUU impide el paso de 139 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del cierre de puertos iraníes

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este viernes que ha bloqueado el paso a 139 buques mercantes en el estrecho de Ormuz en cumplimiento con el cierre perimetral de la zona anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que en la víspera decidió suspender los ataques contra el país asiático alegando que se habían aprobado los "puntos finales" de un principio de acuerdo con Teherán.

Una ONG católica denuncia que el Ejército israelí interceptó un convoy de ayuda para el sur de Líbano

Una ONG católica francesa ha denunciado este viernes que un convoy cargado con ayuda humanitaria para tres aldeas cristianas ubicadas en Bint Jbeil, en la frontera sur de Líbano, ha sido interceptado por el Ejército israelí y obligado a cambiar de ruta.

Las aerolíneas europeas vuelan en Bolsa tras el anuncio de Trump del fin a la guerra y la caída del petróleo

Las aerolíneas europeas se han disparado hasta más de un 7% en Bolsa al cierre de la sesión de este viernes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado haber "puesto fin" a la guerra con Irán, con el precio del petróleo a 87,15 dólares.

Pakistán confirma la existencia de un "texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz" entre Irán y EEUU

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha denunciado este viernes una "campaña de desinformación" contra las negociaciones para poner fin a las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que ha confirmado la existencia de un "texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz" entre los dos países.

Los Veintisiete debaten abrir negociaciones formales de adhesión con Ucrania y vetar bienes de asentamientos israelíes

También abordarán aspectos de política exterior y de seguridad de las relaciones con China y acordarán nuevas sanciones contra Rusia

El Ejército israelí mata a dos combatientes de Yihad Islámica y a uno de Hamás en ataques contra Gaza

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte de dos supuestos miembros de Yihad Islámica y otro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en ataques efectuados en la víspera contra la Franja de Gaza.

Trump acusa a Irán de mentir en sobre los términos del acuerdo: "No tienen nada que ver"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este viernes a Irán de lanzar una versión de los términos del acuerdo con Estados Unidos que no se corresponden con la realidad.

EEUU redirige 136 buques en el marco de su bloqueo al estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos ha informado este viernes de que ha redirigido 136 buques mercantes en el marco del bloqueo que mantiene al estrecho de Ormuz desde mediados de abril.

Israel desarticula un supuesto intento de contrabando de armas de fuego entre Jordania y Cisjordania

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la desarticulación de un intento de contrabando de decenas de armas de fuego a Cisjordania a través de la frontera con Jordania, una operación que se ha saldado además con la detención de un sospechoso, residente en la localidad cisjordana de Belén.

China rechaza las sanciones "ilegales" de EEUU por su supuesto papel en la adquisición de armas para Irán

El Gobierno de China ha rechazado este viernes las últimas sanciones "unilaterales e ilegales" impuestas por Estados Unidos a nueve personas y entidades en Irán y China a las que acusa de haber tratado de adquirir material militar para la Guardia Revolucionaria iraní.

Irán exige a EEUU descongelar 10.000 millones, la paz en Líbano y aparcar 60 días Ormuz y su programa nuclear

Irán supedita la firma un posible "memorando de entendimento" con Estados Unidos a la liberación inmediata de 12.000 millones de dólares (unos 10.000 millones de euros) de sus activos congelados por Washington, garantías de que Israel no atacará Líbano, y posponer hasta 60 días después del acuerdo cualquier conversación sobre su programa nuclear y el estatus del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo su control, según la postura de Teherán deslizada por su portavoz de Exteriores y los medios oficiales del país.

Netanyahu reitera que "Irán no tendrá armas nucleares" mientras él sea primer ministro de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado este viernes que "Irán no tendrá armas nucleares" mientras él sea el jefe del Gobierno israelí, antes de manifestar que "coincide plenamente" en este tema con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante las especulaciones sobre un posible pacto inminente entre Washington y Teherán.

India vuelve a convocar al encargado de negocios de EEUU por un nuevo ataque contra un buque frente a Omán

Las autoridades de India han convocado este viernes de nuevo al encargado de negocios de Estados Unidos en el país, Jason P. Meeks, para protestar por los ataques perpetrados por el Ejército estadounidense contra buques con tripulación india frente a las costas de Omán.

La ONU alerta de que la violencia de colonos en Cisjordania alcanza máximos históricos en lo que va de 2026

Naciones Unidas ha alertado de que la violencia por parte de colonos israelíes en Cisjordania ha llegado a sus máximos históricos en este 2026, con más de mil ataques con víctimas o daños materiales en lo que va de año, impactando a más de 230 comunidades y desplazando a más de 2.000 palestinos.

El Ibex 35 apunta a nuevos máximos tras subir un 2,4% en la media sesión, por encima de 18.700 puntos

El Ibex 35 se disparaba a la media sesión de este viernes un 2,42%, lo que ha llevado al selectivo de las Bolsas y Mercados españoles a superar por primera vez los 18.700 puntos y situarse en los 18.731,4 enteros, con casi todos su valores en 'verde' y marcando máximos históricos.

Irán señala que defenderá su "independencia, dignidad e integridad territorial" a pesar de las amenazas de EEUU

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha subrayado este viernes que la nación iraní defenderá su "independencia, dignidad e integridad territorial" a pesar de las amenazas de Estados Unidos, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, insiste en que Washington y Teherán han llegado a un acuerdo para poner fin al conflicto.

El PIB de Reino Unido se contrajo un 0,1% en abril como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo

El producto interior bruto (PIB) de Reino Unido sufrió una contracción del 0,1% durante el pasado mes de abril, después de la expansión del 0,3% observada en marzo y del 0,4% en febrero de 2026, según ha informado este viernes la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

Los vuelos nacionales en España se encarecieron un 25% en mayo con el conflicto en Oriente Próximo de fondo

Los vuelos nacionales desde España se encarecieron un 25,5% a lo largo de mayo con respecto al mismo mes de 2025, por encima de sus precios correspondientes al acumulado del año (+17,5%), dentro de un contexto global marcado por el conflicto en Oriente Próximo y el consiguiente alza de los costes en carburantes.

Hamás destaca el ambiente "constructivo" en las conversaciones entre facciones palestinas en Egipto

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha destacado el ambiente "constructivo" en los encuentros entre facciones palestinas que están teniendo lugar en Egipto y ha apuntado a una "posición nacional unificada" de cara a la posible aplicación de la segunda fase del plan de Estados Unidos para la Franja de Gaza, tras el acuerdo en octubre de 2025 para poner en marcha el pacto y poner fin al conflicto.

Las aerolíneas europeas se disparan hasta más de un 7% en Bolsa tras el anuncio de Trump del fin a la guerra

Las aerolíneas europeas se disparaban hasta más de un 7% en Bolsa después de que del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado haber "puesto fin" a la guerra con Irán, con el precio del petróleo a 88,3 dólares al inicio de la sesión.

Egipto pide a EEUU e Irán "aprovechar la oportunidad" para lograr un acuerdo para "poner fin a la guerra"

El Gobierno de Egipto ha pedido este viernes a Estados Unidos e Irán que "aprovechen la oportunidad" para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra abierta en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático, después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, anunciara el jueves la anulación de unos bombardeos previstos ante la posibilidad de un pacto fina.

Heridos dos 'cascos azules' malasios de la FINUL en un ataque cerca de un convoy logístico en Líbano

Al menos dos 'cascos azules' malasios de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) han resultado heridos a causa de un ataque cerca de un convoy logístico de la misión en la localidad de Haris (sur), según ha confirmado la ONU, que no se ha pronunciado sobre la autoría del suceso.

El Ibex 35 se alza un 1,7% y supera los 18.600 puntos, en máximos, con el petróleo por debajo de 90 dólares

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una subida del 1,72%, lo que ha llevado al selectivo de las Bolsas y Mercados españoles a superar los 18.600 puntos y situarse en los 18.604,7 enteros, con casi todos su valores en 'verde' y marcando máximos históricos.

Trump afirma haber "puesto fin" a la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado haber "puesto fin" este jueves a la guerra con Irán, desatada tras la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero, pese a que, por el momento, desde la República Islámica no existe pronunciamiento alguno que lo confirme.

Irán asegura haber impedido el paso de un petrolero que pretendía cruzar Ormuz "sin autorización"

La Guardia Revolucionaria de Irán ha afirmado haber impedido este jueves el paso de un petrolero que trataba de cruzar el estrecho de Ormuz "sin autorización", tras anunciar horas antes el "cierre" del estratégico enclave como respuesta a la oleada de ataques lanzada por Estados Unidos contra diversos puntos del sur de la República Islámica.

Irán tacha de "piratería de Estado" el ataque de EEUU contra un buque frente a Omán

Las autoridades iraníes han calificado este jueves de "piratería de Estado" al ataque perpetrado por el Ejército de Estados Unidos contra un buque frente a las costas de Omán por cuenta del cual, según ha confirmado el Gobierno de India, han perdido la vida tres marineros que fueron dados por desaparecidos.

Trump suspende los ataques contra Irán tras aprobar los "puntos finales" del acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que suspende los ataques programados para la noche de este jueves contra Irán tras llevar a cabo "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes en las que las partes han aprobado los "puntos finales del acuerdo" para poner fin al conflicto desatado el pasado 28 de febrero.

Al menos seis muertos en nuevos ataques de Israel contra el sur de Líbano

Al menos seis personas han muerto a causa de ataques perpetrados este jueves por el Ejército israelí contra distintas localidades en el sur de Líbano, pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril y hasta cuatro rondas de negociaciones entre las autoridades de los dos países para el cese de las hostilidades.

Miles de judíos ultraortodoxos bloquean varias autopistas de Israel para protestar contra su reclutamiento

Miles de judíos ultraortodoxos han vuelto a bloquear este jueves varias autopistas del centro de Israel para protestar contra la realización del servicio militar obligatorio y rechazar el arresto de aquellos que se niegan a acudir a las convocatorias para sumarse a las filas del Ejército, un reclutamiento del que estaban exentos hasta hace más de un año los jóvenes de la comunidad haredí.

Reino Unido, Australia y Canadá crean una iniciativa para fortalecer la solución de dos Estados

Reino Unido, Australia y Canadá han anunciado este jueves la creación de una iniciativa, llamada Fondo Internacional para la Paz entre israelíes y palestinos, centrada en la construcción de la paz en Oriente Próximo, el entendimiento mutuo y el fortalecimiento de la solución de dos Estados.

Kallas conversa con el ministro de Exteriores de Irán y le pide volver a la vía diplomática tras la escalada con EEUU

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha mantenido este jueves una conversación telefónica con el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, a quien ha trasladado la necesidad de que su país y Estados Unidos regresen a la "vía diplomática" para evitar el regreso de una guerra "a gran escalada".

El Ejército israelí anuncia la toma del estratégico valle de Wadi Saluki, en el sur de Líbano

El Ejército israelí ha anunciado este jueves que ha tomado el "control operativo" del norte del valle Wadi Saluki, en el sur de Líbano, una zona que Israel considera estratégica y que es empleada por el partido-milicia chií Hezbolá para lanzar proyectiles desde territorio libanés.

Eslovenia retira sanciones a Israel y veto a exportación de armas tras la llegada de Jansa

El Gobierno de Eslovenia ha derogado este jueves resoluciones que establecían medidas restrictivas contra Israel, así como el veto a la exportación y el tránsito de armas y equipo militar desde o a través de Eslovenia con destino Israel, en un giro a la política exterior del país tras la vuelta de Janez Jansa al poder.

Israel aprueba un nuevo paquete de más de 1.000 millones de euros en apoyo a las comunidades del norte

El Gobierno de Israel ha aprobado este jueves un plan de desarrollo adicional valorado en unos 4.000 millones de shékel (unos 1.000 millones de euros) para mejorar la seguridad en las comunidades situadas en el norte, que se encuentran en la "primera línea de frente" y que hacen frontera con Líbano.

EEUU avisa a Irán de que usará los fondos congelados para compensar a sus aliados del Golfo

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha advertido a Irán de que usarán los fondos congelados del país persa para hacer frente a las compensaciones que puedan ser necesarias por los daños que este provoque con sus ataques a los aliados estadounidenses en el Golfo Pérsico.

Turquía pide a EEUU e Irán el fin de la escalada y que reanuden las negociaciones

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha reiterado este jueves que Estados Unidos e Irán deben poner fin a la escalada bélica que mantienen con acciones cruzadas los últimos dos días y que, por el contrario, reanuden el proceso de negociaciones.

Lagarde defiende la subida de tipos del BCE: "Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde"

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha defendido la decisión del Consejo de Gobierno de elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos, a pesar del temor del impacto que la subida del precio del dinero pueda tener sobre el crecimiento de la economía, recordando que el mandato de la entidad pasa por garantizar la estabilidad de precios.

Heridos dos militares de Israel por la explosión de una bomba en la ciudad cisjordana de Yenín

Al menos dos militares de Israel han resultado heridos este jueves, incluido uno de gravedad, a causa de la explosión de un artefacto durante una incursión en la ciudad cisjordana de Yenín, un suceso que ya ha sido aplaudido por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

EAU condena ataques de Irán a Bahréin, Kuwait y Jordania y los considera una "violación flagrante de soberanía"

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han condenado este jueves los nuevos ataques "hostiles" de Irán contra Bahréin, Kuwait y Jordania, en la nueva oleada de represalias tras la ofensiva de Estados Unidos contra varios puntos del país centroasiático.

Trump anuncia más ataques contra Irán y avanza que EEUU tomará la isla de Jark "en un futuro no muy lejano"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves próximos ataques contra Irán, en plena escalada de las tensiones en Oriente Próximo, avanzando además que el Ejército estadounidense tomará la isla de Jark "en un futuro no muy lejano" para controlar sus infraestructuras petroleras.

El BCE eleva sus previsiones de inflación para 2026 y 2027 y rebaja las de crecimiento

El Banco Central Europeo (BCE) ha vuelto a incrementar sus previsiones de inflación para la zona euro de cara al presente ejercicio y el siguiente, mientras que ha revisado ligeramente a la baja los pronósticos de crecimiento del PIB para 2026 y 2027.

El BCE sube tipos en 25 puntos básicos, al 2,25%, ante las presiones inflacionistas por la guerra

   El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves incrementar los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales, de forma que, con efecto a partir del 17 de junio, la tasa de depósito (DFR) subirá al 2,25%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,40% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,65%.

Rusia pide a EEUU e Irán que muestren "contención" y "vuelvan a las negociaciones" para un acuerdo de paz

Las autoridades de Rusia han mostrado este jueves su "preocupación" por los últimos combates entre Estados Unidos e Irán y ha pedido a las partes "contención" y "volver a las negociaciones" para lograr un acuerdo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

La UE condena el "asesinato" de un bebé de siete meses a manos del Ejército de Israel cerca de Hebrón

La Unión Europea ha condenado este jueves el "asesinato" la semana pasada de un bebé de siete meses a manos de soldados del Ejécito de Israel, que abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba junto a sus padres, que también resultaron heridos, en la localidad cisjordana de Hebrón.

Irán rechaza que los últimos ataques de EEUU sean "legítima defensa"

Las autoridades de Irán han rechazado este jueves que los ataques de Estados Unidos contra distintos objetivos en Irán en medio de la escalada bélica en Oriente Próximo sean acciones que se enmarquen en la "legítima defensa", como justificó el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) tras las últimas acciones.

Kuwait denuncia las "reiteradas agresiones criminales" de Irán y avisa que se reserva el derecho a tomar medidas

Las autoridades de Kuwait han denunciado este jueves las "reiteradas agresiones criminales" de Irán tras los ataques lanzado en la madrugada de este jueves contra distintas bases e intereses estadounidenses repartidos por la región, incluyendo el país.

El Ibex 35 coge fuerza esperando al BCE y sube un 1,08% en la media sesión, superando los 18.300 puntos

El Ibex 35 subía un 1,08% en la media sesión de este jueves, hasta situarse en los 18.838,2 puntos, en una jornada marcada por la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), en la que se espera que la autoridad monetaria decida subir los tipos de interés.

Meloni defiende que la UE estudie sanciones contra Irán "si persiste en el camino equivocado"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha reclamado este jueves que la Unión Europea haga oir su voz en la crisis en Oriente Próximo y, aunque ha dicho apoyar las negociaciones con Irán para el cese de la hostilidades, ha señalado que el bloque tiene que estudiar sanciones contra Irán "si persiste en el camino equivocado".

Arabia Saudí condena los "repetidos ataques iraníes" en la región y pide "sabiduría" y "volver a la diplomacia"

El Gobierno de Arabia Saudí ha condenado este jueves los "repetidos ataques iraníes" contra países de la región en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos y ha pedido "priorizar la sabiduría" a través de "un retorno a los esfuerzos diplomáticos" de cara a lograr un acuerdo de paz que dé carpetazo al conflicto en Oriente Próximo, abierto por la ofensiva estadounidense-israelí contra el país asiático el pasado febrero.

Israel denuncia ataques de Hezbolá con drones lanzados desde Líbano

Las autoridades de Israel han denunciado este jueves ataques del partido milicia chií Hezbolá con drones lanzados desde Líbano, en lo que ha denunciado como "una flagrante violación del alto el fuego".

Pakistán reclama a EEUU e Irán que respeten el alto el fuego y "amplíen el espacio" para la diplomacia

El Gobierno de Pakistán ha mostrado este jueves su "profunda precaución" por los intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán y ha reclamado a las partes que vuelvan a respetar el alto el fuego pactado el 8 de abril con mediación de Islamabad y a relanzar el proceso de negociaciones para lograr un acuerdo de paz.

China reitera que la vía militar "no puede resolver" las disputas entre EEUU e Irán y pide "volver al diálogo"

El Gobierno de China ha reiterado este jueves su "grave preocupación" por el nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán y ha subrayado que la vía militar "no puede resolver" las disputas entre ambos países, en medio del conflicto abierto el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Irán afirma que los ataques de EEUU "dejan prácticamente inútil" el acuerdo de alto el fuego

El Gobierno de Irán ha acusado este jueves a Estados Unidos de una nueva "violación flagrante" del alto el fuego con su "agresión generalizada" contra el país asiático y ha subrayado que estas acciones de Washington "dejan prácticamente inútil" el acuerdo alcanzado el 8 de abril para cesar el fuego tras el conflicto abierto el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Un petrolero sufre un incendio en la sala de máquinas tras un "incidente" frente a las costas de Omán

Un petrolero ha sufrido este jueves un incendio en su sala de máquinas tras un "incidente" frente a las costas de Omán, según ha indicado el centro Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, sin que por ahora haya más detalles sobre el suceso.

India confirma la muerte de tres nacionales en un ataque de EEUU contra un buque frente a Omán

Las autoridades de India han confirmado este jueves la muerte de tres marineros que fueron dados por desaparecidos el miércoles tras un ataque del Ejército de Estados Unidos contra un buque frente a las costas de Omán.

El Ibex 35 abre plano pero coge impulso minutos después y supera los 18.200 puntos, pendiente del BCE

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves prácticamente plano, con una subida del 0,07%, lo que le ha llevado a situarse en los 18.155,1 puntos, en una apertura influida de nuevo por los precios del petróleo Brent, que están superando los 93 dólares el barril ante el "cierre" del estrecho de Ormuz "a todo tipo de embarcaciones", petroleros y buques mercantes anunciado por Irán.

Guterres alerta de los riesgos de un alto el fuego "a medias" en Oriente Próximo y dice "basta" a los ataques

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha lamentado este miércoles que esta semana se hayan producido ataques "más generalizados" en Oriente Próximo, tras la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán en la zona, al tiempo que, advirtiendo de los riesgos que entraña un alto el fuego "a medias", ha dicho "basta" a los "ataques" y "excusas".

Kuwait cierra temporalmente su espacio aéreo ante los "riesgos" derivados de los ataques iraníes

Las autoridades de Kuwait han anunciado en la madrugada de este jueves el cierre "temporal" de su espacio aéreo, así como el desvío de vuelos a aeropuertos "alternativos" ante los "posibles riesgos" derivados de los ataques que Irán está lanzando en las últimas horas contra distintas bases e intereses estadounidenses repartidos por la región.

Irán reivindica nuevos ataques contra bases estadounidenses en Bahréin y Kuwait

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado en la madrugada de este jueves del lanzamiento de dos nuevas oleadas de ataques contra bases e intereses estadounidenses en Bahréin y Kuwait, arguyendo que se trata de una "respuesta" al "ataque" del Ejército estadounidense horas antes contra diversos enclaves de la República Islámica.

Irán anuncia el "cierre" del estrecho de Ormuz a "todo tipo" de embarcaciones

El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha anunciado este miércoles el "cierre" del estrecho de Ormuz "a todo tipo de embarcaciones", petroleros y buques mercantes inclusive, poco después de que el Ejército de Estados Unidos haya lanzado, por segunda noche consecutiva, una oleada de ataques contra distintos puntos de la República Islámica.

EEUU da por finalizada su última oleada de ataques contra Irán, que deja al menos dos heridos

El Ejército de Estados Unidos ha dado por concluida la última oleada de ataques "en legítima defensa" lanzados en la madrugada de este jueves contra "múltiples objetivos" en Irán, acciones que, según medios iraníes, dejan al menos dos personas heridas en el sur del país.

EEUU lanza nuevos ataques contra Irán en respuesta la "agresión injustificada y continuada" del país asiático

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos ha anunciado este miércoles nuevos ataques "en legítima defensa" contra distintos objetivos en Irán, en respuesta a los bombardeos perpetrados durante la madrugada por las fuerzas iraníes contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo.

El Tesoro sanciona a nueve personas y empresas de China e Irán por adquirir armas para la Guardia Revolucionaria

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra nueve personas y entidades en Irán y China a los que acusa de haber tratado de adquirir material militar para la Guardia Revolucionaria iraní.

Macron invita a Egipto, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos a participar en el G7 para tratar la guerra de Irán

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este miércoles que ha invitado a líderes de Egipto, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos a participar en una sesión del G7 que se celebrará en la ciudad francesa de Evian la próxima semana.

Trump asegura que más de cien millones de barriles de petróleo han cruzado el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que más de cien millones de barriles de petróleo han atravesado Ormuz y llegado al mercado libre, gracias a la misión "secreta" del Ejército estadounidense para proteger petroleros y otro tipo de buques a su paso por el estrecho, pese a las restricciones impuestas por las autoridades iraníes.

Irán denuncia un ataque de EEUU contra embalses que suministran agua a más de 20.000 personas en el sur del país

Las autoridades iraníes han denunciado este miércoles ataques de Estados Unidos contra instalaciones "civiles" que abastecen de agua a más de 20.000 personas en la provincia de Hormozgán, en el sur de Irán y en el litoral norte del estrecho de Ormuz, y han reclamado que la Administración Trump rinda cuentas por lo que han calificado de "crimen de guerra" y violación grave de los Derechos Humanos.

Netanyahu insta a Líbano a unirse a Israel contra Hezbolá, a quien acusa de tomar a los libaneses como rehenes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos libaneses para que se "unan" a Israel y en contra del partido-milicia chií Hezbolá, asegurando que es con el grupo con quien está "en guerra" y no contra el país, donde ya han muerto más de 3.600 personas a causa de los bombardeos perpetrados por las fuerzas israelíes.

EEUU confirma un ataque contra un petrolero cerca de las aguas de Omán por desobedecer sus órdenes

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha afirmado este miércoles que sus fuerzas "inmovilizaron" y dispararon contra el petrolero 'Settebello' mientras transitaba por el golfo de Omán por desobedecer las órdenes estadounidenses.

Trump amenaza con volver a atacar Irán y le insta a firmar un acuerdo sin más dilaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este miércoles con volver a atacar a Irán, insistiendo en que Teherán tiene que firmar sin más dilaciones el acuerdo que llevan semanas negociando y que, según ha afirmado, está ya practicamente cerrado.

Arabia Saudí condena los ataques de Irán contra Bahréin, Jordania y Kuwait en respuesta a las "agresiones" de EEUU

Las autoridades saudíes han condenado este miércoles los ataques perpetrados por las fueras de Irán contra Bahréin, Jordania y Kuwait en respuesta a las "agresiones" de Estados Unidos sufridas durante las últimas horas contra diversas partes del país, tal y como ha denunciado Teherán.

Muere de un "disparo accidental" un militar francés que participaba en una misión de apoyo al Ejército libanés

El Ejército francés ha anunciado este miércoles la muerte de un militar de 21 años a causa de un "disparo accidental" mientras participaba en una misión de apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas.

EEUU afirma que recurrirá a "todo su potencial militar" si Irán no logra un acuerdo en un "plazo razonable"

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha afirmado este miércoles que el presidente, Donald Trump, recurrirá a "todo el potencial militar" el país norteamericano en caso de que Irán "no logre un acuerdo en un plazo razonable" para poner fin definitivamente a la ofensiva lanzada en febrero por Israel y Estados Unidos contra el país de Oriente Próximo.

Más de 20 países señalan a Irán por "acciones maliciosas" contra disidentes y la comunidad judía e israelí

Un total de 22 países, entre ellos Francia, Reino Unido y Estados Unidos, han condenado este miércoles las "acciones maliciosas" y complots liderados por Irán a través de grupos criminales contra disidentes iraníes, periodistas y miembros de las comunidades judía e israelí en distintos países occidentales.

Albares considera "injustificables" los últimos ataques de Irán contra Jordania, Kuwait y Bahréin

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de "injustificables" los últimos ataques lanzados por Irán contra varios países de la región en respuesta a los bombardeos realizados por Estados Unidos tras el derribo de uno de sus helicópteros en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Israel pide a Líbano "separarse de Irán y Hezbolá" para "garantizar su libertad"

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha pedido este miércoles a su homólogo libanés, Joseph Aoun, que el país "se separe de Irán y Hezbolá" para "garantizar su libertad" a medida que avanza la dura ofensiva desatada por el Ejército israelí contra el país, donde han muerto más de 3.600 personas desde el pasado mes de marzo.

Erdogan amenaza con tomar medidas ante el aumento de la cooperación militar entre Chipre e Israel

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha amenazado este miércoles con tomar medidas "contundentes" ante "cualquier acción que haga peligrar los derechos e intereses de Turquía y los turcochipriotas" en la zona del Mediterráneo oriental ante el aumento de la cooperación militar entre Israel y Chipre.

Ascienden a más de 980 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza desde el alto el fuego

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a más de 980 los muertos por ataques del Ejército de Israel contra el enclave desde la entrada en vigor en octubre de un alto el fuego al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para resolver el conflicto.

Trump acusa a Irán de "tardar demasiado" en negociar un acuerdo: "Ahora tendrán que pagar las consecuencias"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este miércoles a Irán de "tardar demasiado" en el proceso de negociaciones y ha advertido de que "ahora tendrán que pagar las consecuencias", horas después de un nuevo intercambio de ataques a pesar del alto el fuego pactado en abril y en medio del proceso de conversaciones mediado por Pakistán.

Palestina habla de "paso en la dirección correcta" tras las sanciones de varios países a colonos violentos

El Gobierno de Palestina ha descrito como "un importante paso en la dirección correcta" la decisión de Francia, Reino Unido, Noruega, Canadá, Australia y Nueva Zelanda de adoptar acciones conjuntas para imponer sanciones contra colonos israelíes extremistas y violentos ante el deterioro de la situación en Cisjordania, denunciando que hasta ahora han actuado con "una impunidad casi total".

Irán amenaza con abandonar los partidos durante el Mundial en caso de protestas contra el país

TEHERÁN (IRÁN), 10 (dpa/EP) El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, advirtió de que la selección iraní, que disputa el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, abandonaría los partidos del Mundial si se produjeran protestas en el estadio contra los dirigentes del país asiático.

El Ibex 35 se da la vuelta a la media sesión y pierde los 18.200 puntos, con el crudo en 91 dólares

El Ibex 35 se daba la vuelta a la media sesión bursátil de este miércoles y cotizaba a las 12.00 horas por debajo de los 18.200 puntos que había recuperado en la apertura.

Muere un marinero y dos están desaparecidos en el incendio de un petrolero frente a las costas de Omán

Al menos una marinero ha muerto y dos están desaparecidos tras el incendio de un petrolero frente a las costas de Omán, ha informado el centro Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica.

El primer ministro de Australia señala su "preocupación" por el impacto humano y económico de la escalada en Irán

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha señalado este miércoles su "preocupación" por el impacto humano y económico de la nueva escalada bélica en Irán, tras indicar que los mercados tienen dificultades para reaccionar a los mensajes contradictorios que se envían respecto al fin del conflicto.

China pide a EEUU e Irán "calma" y "contención" tras un nuevo intercambio de ataques pese al alto el fuego

El Gobierno de China ha reclamado este miércoles a Estados Unidos e Irán que muestren "calma" y "contención" tras un nuevo intercambio de ataques pese al alto el fuego, antes de reiterar su llamamiento a que resuelvan sus diferencias a través de la diplomacia para poder poner fin al conflicto abierto el 28 de febrero en Oriente Próximo.

Israel emite nuevas órdenes de desplazamiento para otras tres localidades en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha emitido este miércoles nuevas órdenes de desplazamiento para tres localidades situadas en el sur de Líbano, de cara a nuevos bombardeos contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá, en el marco de sus continuados ataques y su invasión terrestre del país vecino.

Aumentan a once muertos y más de 40 heridos por bombardeos de Israel contra Tiro tras órdenes de evacuación

Al menos once personas han muerto y más de 40 han resultado heridas este martes a causa de una serie de ataques de Israel contra la ciudad y el distrito de Tiro, en el sur de Líbano, después de emitir órdenes de evacuación en varios puntos de la localidad, incluido su barrio cristiano.

Irán acusa a EEUU de atacar depósitos de agua en el sur del país en su última oleada de bombardeos

Irán acusado este miércoles a Estados Unidos de atacar depósitos de agua en el condado de Sirik, situado en la provincia de Hormozgán (sur), en su última oleada de bombardeos contra el país, en lo que Washington describe como una respuesta al supuesto derribo de un helicóptero cerca del estrecho de Ormuz.

El Ibex 35 abre al alza (+0,4%) y supera los 18.200 puntos, con el petróleo a la baja

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este miércoles con un ascenso del 0,44%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a superar los 18.200 puntos, hasta situarse, en concreto, en 18.255,2 enteros.

Irán anuncia ataques con drones contra bases de EEUU en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo

Teherán alega ejercer su "derecho inherente a la legítima defensa" tras condenar "enérgicamente" la "agresión militar" de Washington

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