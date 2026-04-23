Luz verde definitiva al préstamo UE a Ucrania y a las sanciones a Rusia tras reanudarse el suministro de Druzhba

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - SIERAKOWSKI FREDERIC - Archivo

BRUSELAS 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha dado luz verde definitiva a su préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia después de la formalización definitiva por procedimiento escrito por parte de los Veintisiete, sin que ni Hungría ni Eslovaquia hayan bloqueado ninguna de las medidas.

Ambos expedientes han sido adoptados por unanimidad después de que el flujo de petróleo a través del oleoducto se haya reanudado, como ha confirmado este mismo jueves Eslovaquia, meses después de su rotura ocasionada por un supuesto ataque de Rusia, y tras el veto de Budapest y Bratislava a cualquier medida favorable a Ucrania hasta que Kiev se hiciera cargo de su reparación.

Fuentes de la presidencia chipriota del Consejo de la UE han detallado que tras haber trabajado "sin descanso" para alcanzar un acuerdo, ahora los desembolsos a Ucrania "comenzarán lo antes posible", proporcionando "un apoyo vital para las necesidades presupuestarias más urgentes" de Kiev.

En cuanto a la sanciones a Rusia, las mismas fuentes precisan que las medidas económicas entrarán en vigor de forma inmediata tras su adopción, mientras que las medidas individuales (lista negra de personas y entidades) requerirán la publicación previa de los nombres en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

La adopción de este último paso tiene lugar apenas un día después de que los Veintisiete alcanzaran un acuerdo político para liberar tanto el préstamo como el vigésimo paquete de medidas contra Rusia de dos meses de bloqueo por parte de Hungría --y Eslovaquia para las sanciones--, a su vez menos de 24 horas después de que Kiev anunciara que había culminado la reparación del oleoducto Druzhba.