Macron advierte a Rusia de que la UE impondrá nuevas sanciones si no acepta el alto el fuego en Ucrania

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha advertido a Rusia de que la Unión Europea podría imponer nuevas sanciones "en los próximos días" si no acepta el alto el fuego en el marco de la reunión directa que se perfila para el jueves en Turquía entre el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

El presidente francés ha afirmado en una entrevista con el canal de televisión TF1 que se están manteniendo conversaciones al respecto con Estados Unidos y que este nuevo paquete de sanciones podría afectar a los sectores financiero y de hidrocarburos, si bien no ha dado más detalles al respecto.

Preguntado sobre la utilización de activos rusos congelados, Macron ha indicado que no hay "ningún marco legal" y que por el momento "no es una buena solución". "Rusia ha invadido un país. Sabemos que no se detendrá ahí si la dejamos", ha agregado.

El presidente ucraniano ya confirmó su presencia en Estambul, donde se reunirá con el presidente Recep Tayyip Erdogan. El Kremlin ha comunicado este mismo martes que sigue preparando dicho encuentro, si bien no ha precisado quien formará parte de su delegación. Por parte de Estados Unidos, según adelanta la cadena CNN, estarán presentes los enviados especiales de la Administración Trump, Keith Kellogg y Steve Witkoff.