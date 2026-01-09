Rubio y Rutte abordan en una llamada "la importancia" de la seguridad en el Ártico

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (ARCHIVO) - Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

BRUSELAS 9 Ene.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, han mantenido este viernes una llamada telefónica en la que han abordado "la importancia" de la seguridad en el Ártico para todos los aliados de la Alianza Atlántica, en un momento en el que Washington reclama anexionarse Groenlandia alegando motivos de seguridad nacional.

Así lo ha detallado el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, y han confirmado a Europa Press fuentes de la Alianza Atlántica, que han informado de que Rubio y Rutte han intercambiado "puntos de vista" sobre "la importancia de la seguridad en el Ártico para el conjunto de los aliados de la OTAN".

Rubio y Rutte también han hablado sobre los esfuerzos para lograr "un fin negociado de la guerra entre Rusia y Ucrania" que sea "justo y duradero". Un conflicto en el que, según ha recordado la Administración estadounidense, su presidente, Donald Trump, está mediando entre Moscú y Kiev para acabar con la invasión rusa iniciada hace ya casi cuatro años.

La conversación entre ambos tiene lugar en un momento en el que Estados Unidos ha insistido en su reclamo de tomar el control de la isla del ártico esgrimiendo motivos de seguridad nacional y por ser "un lugar muy estratégico".

Ante estas pretensiones de la Administración Trump, la OTAN ha señalado la seguridad de un Estado miembro de la Alianza Atlántica se basa en "la defensa colectiva" y que ese principio se aplica "en toda Europa, el Ártico y el Atlántico Norte".

Fuentes de la OTAN afirmaron a Europa Press que en la última cumbre de La Haya se acordó aumentar el gasto en defensa, y que ello repercute ya en Groenlandia, y también recordó que los Estados miembros están intensificando su atención al Alto Norte "mediante una mejor conciencia situacional, entrenamiento y ejercicios para garantizar la preparación en todas las condiciones".