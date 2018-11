Una May acorralada por las dimisiones y la oposición defiende su acuerdo para el Brexit

Actualizado 15/11/2018 12:54:33 CET

LONDRES, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra británica, Theresa May, ha comparecido este jueves ante la Cámara de los Comunes para defender el acuerdo para el Brexit alcanzado con Bruselas en medio de las dimisiones en las filas de su Gobierno y las críticas feroces de la oposición, incluidos los laboristas, que amenazan con no apoyar el texto.

"Este acuerdo pone fin a la libertad de movimiento, recupera el control de nuestras fronteras, las leyes y el dinero, y ofrece una política exterior y de defensa independiente mientras que mantiene la cooperación en materia de seguridad para mantener a nuestros ciudadanos a salvo", ha defendido la primera ministra en su intervención.

May ha sostenido que ha hecho "las decisiones correctas, no las más fáciles" a la hora de cerrar el acuerdo para la salida de Reino Unido de la UE. "He elegido hacer lo que es lo mejor para el interés del pueblo británico", ha insistido, asegurando que el texto cumple con la decisión de los ciudadanos de abandonar la UE.

En este sentido, ha instado a los diputados a respaldar el texto, cuyo rechazo ha provocado ya la salida de dos de los miembros de su gobierno tan solo un día después de que el gabinete refrendara el acuerdo, "por el interés nacional". "Votar en contra nos llevaría de vuelta a la casilla de salida", ha prevenido.

"La elección está clara: elegir salir sin acuerdo, arriesgarse a que no haya Brexit o podemos elegir unirnos y apoyar el mejor acuerdo que puede negociarse", ha reivindicado la 'premier', al tiempo que ha dejado claro que su Gobierno también sigue preparándose para la eventualidad de que no haya acuerdo antes del 29 de marzo de 2019, cuando debe hacerse efectiva la salida de Reino Unido del bloque.

Por su parte, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ha sostenido que "este no es el acuerdo que se prometió al país y el Parlamento no puede, y creo que no lo hará, aceptar una falsa elección entre un mal acuerdo y ningún acuerdo".

En este sentido, el líder laborista ha sostenido que "el Gobierno debe retirar este acuerdo a medio hacer que no tiene el respaldo del gabinete, el Parlamento o el país en su conjunto". Según Corbyn, lo aprobado por May y sus ministros es un "enorme fracaso" que no respeta las líneas rojas que ella misma se fijó ni tampoco las marcadas por los laboristas. "Es un salto hacia la oscuridad", ha resumido.