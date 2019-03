May insiste en que puede cumplir con el Brexit si el Parlamento la respalda esta semana

House Of Commons/PA Wire/dpa

Publicado 27/03/2019 14:27:37 CET

LONDRES, 27 Mar. (Reuters/EP) -

La primera ministra británica, Theresa May, ha insistido este miércoles en que puede cumplir con su promesa de sacar a Reino Unido de la UE pero para ello es necesario que los parlamentarios aprueben su acuerdo de divorcio esta semana.

El Gobierno ha dicho que solo someterá a una tercera votación el Acuerdo de Retirada (rechazado en dos ocasiones en la Cámara de los Comunes) si cree que va a prosperar. Los líderes del resto de estados miembro aceptaron aplazar el Brexit, previsto para el 29 de marzo, hasta el 22 de mayo si el Parlamento británico avalaba esta semana el acuerdo.

"Podemos garantizar cumplir con el Brexit si, esta semana, él y otros en esta cámara apoyan el acuerdo", ha señalado May a un diputado en la Cámara de los Comunes al ser preguntada por el aplazamiento del divorcio.

Asimismo, ha incidido en que otras opciones llevarían a demoras, incertidumbre y corren el riesgo de que nunca llegue a consumarse el Brexit decidido por los británicos en referéndum en junio de 2016. De cumplirse con lo adelantado en los últimos días por los medios británicos, May ofrecerá este miércoles a los conservadores una fecha para su salida del cargo a cambio de su respaldo.

Para poder sacar adelante el acuerdo, May necesita el apoyo de su partido, un sector del cual se opone a lo pactado por la 'premier' con Bruselas. Sin embargo, un diputado conservador euroescéptico, que ha pedido mantener el anonimato, ha asegurado a Reuters que decenas de 'tories' partidarios de Brexit no han cambiado de opinión.

Aunque ha admitido que algunos sí que apoyarán ahora el acuerdo de May, el "núcleo duro" compuesto por "decenas" de diputados se mantiene en su postura, incluso después de que el Parlamento haya tomado las riendas del proceso de salida.

May también sigue sin contar con el respaldo del Partido Unionista Democrático (DUP). Su única eurodiputada, Diane Dodds, ha dejado claro que el partido no respaldará el plan de May ya que pondría en peligro la integridad de Reino Unido.

"El DUP quiere dejar la UE de forma ordenada pero este acuerdo pondrá en peligro la integridad económica y constitucional de Reino Unido", ha señalado Dodds en un comunicado. "No es un precio que nosotros, como unionistas, estemos dispuestos a pagar", ha añadido.

Por su parte, un portavoz del Partido Laborista ha indicado que la formación apoyará las propuestas que mantengan opciones sobre la mesa para evitar un mal acuerdo de salida conservador o ningún acuerdo dentro de las opciones alternativas que se someterán a votación esta tarde en la Cámara de los Comunes.

"En línea con nuestra política, apoyamos mociones para mantener opciones sobre la mesa que impidan un mal acuerdo 'tory' o ningún acuerdo", ha explicado el portavoz de la principal formación opositora.

El debate en la Cámara de los Comunes arrancará a las 17.00 horas (18.00 hora española) y en él los parlamentarios deberán decidir qué tipo de divorcio quieren. Para ello, a las 19.00 horas (20.00 hora española) podrán votar en una papeleta todas las propuestas que quieran. Los resultados se darán a conocer después de las 21.00 horas.

"La primera ministra podría conseguir un acuerdo a última hora del jueves o el viernes", ha afirmado Oliver Letwin, el antiguo ministro conservador que ha liderado la toma del control por parte del Parlamento. Si esto no ocurre, los diputados intentarán de nuevo el lunes encontrar una mayoría para una alternativa, ha precisado.