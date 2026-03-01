Al menos 25 muertos en una emboscada atribuida a Estado Islámico en Níger

Archivo - Soldados de Camerún y Níger en una misión conjunta en Bobo-Dioulasso, Burkina Faso (archivo) - Europa Press/Contacto/Dracorius White - Archivo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 25 personas han perdido la vida en la comuna nigerina de Anzourou, situada en la región de Tillaberi, cerca de la frontera con Malí, en una emboscada atribuida al grupo yihadista Estado Islámico, en un ataque que refleja la creciente inseguridad en la zona, donde distintas comunidades se han ido armando progresivamente ante la incapacidad de las fuerzas de seguridad para protegerlas.

Las víctimas formaban parte del grupo de autodefensa de Anzourou y procedían de cuatro aldeas cuyos habitantes han optado por organizarse en milicias armadas para protegerse ante los reiterados ataques de grupos extremistas, según ha informado la emisora RFI.

Los milicianos realizaban labores de vigilancia en sus comunidades cuando fueron sorprendidos por hombres armados, en un ataque que resultó letal.

Este ataque llega apenas unas semanas después de que la rama de Estado Islámico en el Sahel reivindicase la agresión contra el Aeropuerto Internacional de Niamey, ocurrida el 29 de enero, asalto durante el cual varios aviones militares y drones quedaron destruidos o dañados.

La proliferación de estos grupos armados responde a la percepción de abandono por parte de las fuerzas de defensa y seguridad del Estado, que con frecuencia no logran garantizar la protección de la población civil frente a las incursiones yihadistas.

Níger atraviesa actualmente una complicada situación a nivel de seguridad, pues hace frente a la amenaza terrorista en el oeste por parte de la rama de Al Qaeda en Malí, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM); y de Estado Islámico en el Sahel, así como a la de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), en la región de Diffa, bañada por el lago Chad, si bien Niamey no se ha visto afectada a esos niveles.

En concreto, la región de Tillabéry es considerada una de las más castigadas por la violencia armada en el país y constituye un objetivo recurrente de los grupos yihadistas. Hace aproximadamente tres semanas, insurgentes destruyeron el campamento de la Guardia Nacional en la ciudad de Ayorou, situada a unos 25 kilómetros de la frontera con Malí.