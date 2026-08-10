Al menos quince muertos en Filipinas después de más de una semana de fuertes tormentas

Lluvias en el municipio filipino de Nasugbu, Batangas, norte del archipiélago. - Europa Press/Contacto/Marc Dominic Rostrata

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos quince personas han fallecido a causa de las inundaciones y los deslizamientos de tierra que se han producido tras más de una semana de fuertes tormentas que han azotado varias partes del país, incluido Manila, la capital.

El Gobierno ha suspendido las clases presenciales y han recomendado el teletrabajo en todo el área metropolitana de Manila y en otras quince provincias a medida que continúan cayendo las precipitaciones sobre zonas ya anegadas y que podrían ser incluso aún mayores en las próximas horas, informa 'Phil Star'.

La isla de Luzón, la más grande y poblada de Filipinas en la que se ubica Manila inicia otra semana de fuertes precipitaciones, si bien se prevé que la situación comience a mejorar este mismo martes, aunque las provincias más anegadas continúan en riesgo, entre ellas Benguet, Rizal, Batangas, Zambales, o Bataan.

Han sido en algunas de estas provincias en las que se han registrado el mayor número de víctimas, entre las que hay además decenas de heridos, al menos seis desaparecidos, y más de 8.000 forzadas a buscar refugio en centros de evacuación.

En total, son más de 752.000 personas las que se han visto afectadas, según han informado las autoridades. El servicio meteorológico ha advertido de que las los efectos de las lluvias podrían ser aún mayores en zonas montañosas y elevadas.