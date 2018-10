Merkel rechaza la propuesta de May para el Brexit

Publicado 25/09/2018 14:17:19 CET

BERLÍN, 25 Sep. (DPA/EP) -

La canciller alemana, Angela Merkel, ha expresado este martes su oposición a los planes del Gobierno británico de Theresa May para el Brexit, que contemplan que la isla, incluso una vez fuera del bloque, pueda acceder sin restricciones al mercado interno de mercancías.

"Uno no puede pertenecer al mercado único, si solo quiere pertenecer a una parte del mercado único y no a las otras tres", ha recalcado la mandataria en Berlín. El mercado único de la UE estipula en la actualidad que las personas, los bienes, los servicios y los capitales pueden circular libremente como si estuvieran en un mismo país.

La primera ministra británica quiere, no obstante, que el Brexit no suponga la salida del mercado interior de mercancías, una postura que no gusta en el resto de países miembros, entre ellos, Alemania.

Merkel ha recordado que las negociaciones del Brexit entran a partir de ahora en su fase decisiva. "Tenemos por delante entre seis y ocho semanas de mucho trabajo", ha afirmado, para a renglón seguido apuntar que todavía no está claro qué quiere realmente Reino Unido.

En palabras de la dirigente germana, es previsible que Reino Unido y la Unión Europea cierren un acuerdo de libre comercio "muy intenso".

En la cumbre informal de la UE de la semana pasada en Salzburgo, los líderes europeos rechazaron también los planes de May, tras lo cual la primera ministra reclamó más respeto por parte de Bruselas. La salida de Reino Unido de la UE está prevista para el 29 de marzo del año que viene.

Este mismo lunes, Merkel señaló que le gustaría ver una salida de Reino Unido de la UE en términos amistosos. "Significa mucho para mí que lo hagamos con amistad", dijo en un acto celebrado en la ciudad alemana de Hannover.