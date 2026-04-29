Merz asegura que su relación personal con Trump sigue "como siempre" pese al cruce de críticas

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump, durante un encuentro bilateral en la Casa Blanca con el canciller alemán, Friedrich Merz. - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

BERLÍN 29 Abr. (DPA/EP) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha afirmado este miércoles que su relación personal con el presidente estadounidense, Donald Trump, sigue "como siempre" pese al cruce de críticas a cuenta de la situación en Irán, después de que el líder alemán cuestionara la estrategia de negociación estadounidense y el jefe de la Casa Blanca respondiera que "no tiene ni idea de lo que está diciendo".

En declaraciones para salir al paso de este cruce de reproches, Merz ha incidido en que "la relación personal" entre él y Trump "sigue igual de bien que siempre", aunque ha circunscrito este comentario a su opinión personal. "Seguimos manteniendo conversaciones constructivas entre nosotros", ha resumido.

Merz ha recalcado sus dudas respecto a la guerra en Irán, insistiendo en que "desde el principio" ha tenido reservas sobre la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático.

"Estamos sufriendo considerablemente en Alemania y en Europa las consecuencias de, por ejemplo, el cierre del estrecho de Ormuz. Esto tiene un impacto directo en el suministro energético y el rendimiento económico. Y en ese sentido, estoy instando a que este conflicto se resuelva", ha ahondado, según recoge la agencia DPA.

Merz afirmó que los estadounidenses "se han metido" en una "guerra en Irán" sin "ninguna estrategia", agregando que ello dificulta al mismo tiempo la finalización del conflicto en la medida en que, insistió entonces, "los iraníes, al parecer, negocian con mucha habilidad o, mejor dicho, saben muy bien cómo no negociar".

"Hay toda una nación que está siendo humillada por los dirigentes iraníes", apuntó, respecto a la marcha de las negociaciones, al tiempo que ha insistido en que la situación "es bastante complicada".

A esto contestó el mandatario estadounidense afeando a Merz su posición. "Cree que no pasa nada si Irán tiene un arma nuclear. ¡No tiene ni idea de lo que está diciendo! Si Irán tuviera un arma nuclear, el mundo entero estaría en sus manos", subrayó, al tiempo que hizo referencia a la situación económica de Alemania, indicando que no le "extraña" que al país "le vaya tan mal tanto en lo económico como en otros aspectos".