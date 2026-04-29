Trump responde al cuestionamiento de Merz sobre el plan de EEUU con Irán: "No me extraña que a Alemania le vaya tan mal"

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este martes que el canciller de Alemania, Friedrich Merz, "no tiene ni idea de lo que está diciendo", tras las declaraciones de este último en las cuales cuestionaba si "realmente" Washington tiene una estrategia "convincente" para sus negociaciones con Irán, al tiempo que ha manifestado no extrañarle que al país europeo "le vaya tan mal".

"El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que no pasa nada si Irán tiene un arma nuclear. ¡No tiene ni idea de lo que está diciendo! Si Irán tuviera un arma nuclear, el mundo entero estaría en sus manos", ha defendido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social en el cual ha espetado que no le "extraña" que a Alemania "le vaya tan mal tanto en lo económico como en otros aspectos".

El día anterior Merz afirmó que los estadounidenses "se han metido" en una "guerra en Irán" sin "ninguna estrategia", agregando que ello dificulta al mismo tiempo la finalización del conflicto en la medida en que, insistió entonces, "los iraníes, al parecer, negocian con mucha habilidad o, mejor dicho, saben muy bien cómo no negociar".

Esas mismas palabras, sumadas a las lanzadas este martes por un Trump que ha asegurado estar haciendo "algo con Irán" que "otras naciones o presidentes deberían haber hecho hace mucho tiempo", llegan en medio de las tiranteces diplomáticas entre Washington y Teherán y la ausencia de confirmación de una segunda reunión cara a cara para intentar sacar adelante un acuerdo, tras un primer encuentro en la capital de Pakistán, Islamabad, y la prórroga del alto el fuego pactado el pasado 8 de abril.

No obstante, en la jornada de este mismo martes el jefe del Ejecutivo norteamericano ha asegurado que las autoridades iraníes se encuentran sumidas en un "estado de colapso", por lo que le habrían solicitado la apertura del estrecho de Ormuz, mientras resuelven una supuesta crisis interna de liderazgo a la cual Washington lleva apuntando desde hace días.