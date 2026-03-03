Una milicia proiraní en Irak reivindica un ataque contra un hotel en el Kurdistán que albergaría soldados de EEUU

Archivo - Humo y llamas cerca del Aeropuerto Internacional de Erbil, en el Kurdistán iraquí, tras las explosiones ocurridas mientras los sistemas de defensa aérea realizaban operaciones de interceptación - Ismael Adnan/dpa

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak han anunciado en la madrugada de este martes un ataque con drones contra un hotel en Erbil, en el Kurdistán iraquí (norte), que, según han apuntado, albergaba a soldados estadounidenses, a los que han atacado "en represalia por la sangre" del líder supremo iraní, Alí Jamenei, muerto el sábado en un ataque israelí contra Teherán.

"En cumplimiento de nuestro deber religioso y en represalia por la sangre" de Jamenei "y en apoyo de la República Islámica de Irán, nuestros valientes muyahidines llevaron a cabo un ataque hoy, martes 3 de marzo de 2026, con un escuadrón de drones contra un hotel en Erbil habitado por soldados de ocupación estadounidenses", han indicado las milicias en un comunicado, si bien hasta el momento no se ha producido reacción alguna por parte de Bagdad ni de Washington.

El anuncio de las milicias proiraníes llega horas después de que hayan reclamado la autoría de casi una treintena de operaciones que habrían implicado el lanzamiento de "docenas de misiles y drones" contra lo que han calificado como "bases enemigas en Irak y en la región", según ha recogido la agencia de noticias iraquí Shafaq.

Esta oleada de violencia comenzó a la luz de la muerte de Jamenei y ha incluido la base aérea de Harir, cerca del Aeropuerto Internacional de Erbil, que alberga una presencia de la coalición contra Estado Islámico liderada por Estados Unidos y cuyas defensas se han visto obligadas en los últimos días a actuar para interceptar drones hostiles en sus inmediaciones, según ha recogido el mismo medio citando fuentes de seguridad iraquíes.

La ciudad kurda ha sido objeto de múltiples ataques, como ha reconocido el vice primer ministro y titular de la cartera de Exteriores iraquí, Fuad Hussein, quien ha compartido horas antes por redes sociales los contenidos de una llamada telefónica con el ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdulá bin Zayed al Nahyan, en la que, según su propio relato, ha destacado que "Irak también sufre las consecuencias de la guerra" entre Irán y Estados Unidos e Israel, "con Erbil siendo blanco de decenas de misiles y drones, mientras que otros ataques impactaron en el sur y el oeste del país".