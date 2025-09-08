El ministro de Finanzas de Israel pide que la AP "desaparezca del mapa" tras el ataque cerca de Jerusalén

Archivo - El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

Pide que las localidades desde las que viajaron los atacantes "deben parecerse a Rafá y Beit Hanun", en Gaza

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha reclamado este lunes que la Autoridad Palestina "desaparezca del mapa" en respuesta al ataque perpetrado contra un autobús en los alrededores de Jerusalén, que se ha saldado con al menos seis muertos, según han confirmado las autoridades israelíes.

"La Autoridad Palestina debe desaparecer del mapa y las localidades de las que los terroristas salieron deben parecerse a Rafá y Beit Hanun", ha dicho, en referencia a la enorme destrucción sufridas por estas ciudades a causa de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"El Estado de Israel no puede aceptar una Autoridad Palestina que educa a sus hijos para asesinar a judíos", ha manifestado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, antes de condenar el "terrible ataque" en Jerusalén, en el que "terroristas han asesinado a sangre fría a personas que iban a sus puestos de trabajo y a la escuela".

El propio Smotrich ya presentó la semana pasada una propuesta para anexionar la práctica totalidad de Cisjordania y reclamó al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que adopte "una decisión histórica" y "aplique la soberanía israelí en zonas abiertas de Judea y Samaria", nombre bíblico de esta parte del territorio palestino, desatando las críticas del Gobierno palestino y del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Las amenazas desde Israel, cuyo Gobierno está liderado por Netanyahu e integrado por partidos ultraderechistas y ultranacionalistas, han ido ganando impulso ante los anuncios de varios países --entre ellos Francia, Australia, Canadá y Bélgica-- sobre su próximo reconocimiento de Palestina, ante las críticas por las acciones de Israel en su ofensiva contra Gaza y su negativa a hacer avanzar un proceso de negociaciones en línea con la solución de dos Estados.