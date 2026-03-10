Mueren cuatro miembros de una milicia iraquí en un bombardeo achacado a EEUU contra el norte de Irak

Actualizado: martes, 10 marzo 2026 12:25
MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro miembros de la milicia iraquí Kataeb Imam Alí, respaldada por Irán, han muerto en una serie de bombardeos achacados a Estados Unidos contra la provincia de Kirkugk, situada en el norte de Irak, sin que Washington se haya pronunciado por ahora al respecto.

El grupo ha anunciado en un comunicado publicado en sus redes sociales "el martirio de un grupo de individuos rectos" a causa de "un traicionero ataque estadounidense" contra una sede de la brigada en la localidad de Dibis.

"Pedimos a Dios todopoderoso que los riegue con su piedad infinita, les garantice los espaciosos jardines del paraíso e dé paciencia y paz a sus familias y seres queridos", ha manifestado, sin que las autoridades de Irak hayan reaccionado por ahora a este ataque.

Durante los últimos días, diversas milicias proiraníes de Irak han lanzado ataques contra instalaciones o intereses de Estados Unidos en el país como parte de su respuesta a la citada ofensiva contra Irán, que ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático.

Entre los muertos figuran el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei --reemplazado el domingo por su hijo, Mojtaba Jamenei-- y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

