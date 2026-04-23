Mueren cuatro palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

Palestinos junto a varios muertos por ataques de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025- Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Al menos cuatro palestinos han muerto este jueves a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en el enclave desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticia WAFA, al menos tres personas han muerto en un ataque contra un vehículo en la entrada del campamento de refugiados de Maghazi, en el centro del enclave, mientras que otra ha muerto en un bombardeo de un dron en Jan Yunis (sur), sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre estos incidentes.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado este mismo jueves que desde el inicio del alto el fuego se han confirmado 792 "mártires" y 2.235 heridos, incluidos seis fallecidos y 18 heridos durante el último día, mientras que se han recuperado 761 cuerpos en las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, ahora desplegadas dentro de la citada 'línea amarilla', que cubre más del 50% del enclave.

Asimismo, ha recalcado en un comunicado publicado en redes sociales que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.568 muertos y 172.338 heridos, si bien han sostenido que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en zonas a las que no hay acceso.

En este contexto, Hamás ha condenado "los continuados crímenes del Ejército de ocupación sionista", incluidos el bombardeo contra "un vehículo civil" en el campamento de refugiados de Maghazi y un ataque a última hora del miércoles que dejó cinco muertos, entre ellos tres niños, refleja "la continuación de la guerra de exterminio", algo que "socava los esfuerzos para aplicar los compromisos del acuerdo de alto el fuego".

"El injustificado silencio e inacción de la comunidad internacional ante estos crímenes y violaciones contra nuestro pueblo es lo que anima al criminal de guerra Netanyahu --en referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu-- y a los terroristas en el seno de su Gobierno a continuar perpetrándolos", ha señalado, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

El grupo islamista ha lamentado que esto "representa un fracaso internacional y de Naciones Unidas a la hora de cumplir sus obligaciones legales y morales", al tiempo que ha reclamado "acciones para detener los asesinatos y crímenes cometidos a diario por el Ejército de ocupación y sus colonos terroristas contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, y protegerlo frente al peligro de genocidio y desplazamiento que aún pesa sobre él".