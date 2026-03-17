Mueren cuatro personas por el impacto de un proyectil contra un edificio en la capital de Irak, Bagdad

Archivo - Una calle en el barrio de Jadimiya, en la capital de Irak, Bagdad (archivo) - Europa Press/Contacto/Muntazer Uday Sahib

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto este martes por el impacto de un proyectil contra un edificio en la capital de Irak, Bagdad, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia iraquí de noticias Shafaq han indicado que el proyectil ha impactado en el barrio de Al Jadriya, sin que por ahora haya detalles sobre quién habría estado detrás del ataque.

Estas mismas fuentes han indicado que en el lugar había varios integrantes de milicias proiraníes, si bien este extremo tampoco ha sido confirmado oficialmente. El ataque ha dejado además varios heridos, por lo que no se descarta que la cifra de muertos aumente en las próximas horas.

Horas antes, la capital iraquí había sido escenario de ataques contra la Embajada de Estados Unidos y un hotel, sin informaciones sobre víctimas. En respuesta, el Gobierno de Irak ha rechazado "cualquier intento de atacar a las misiones diplomáticas" en el país.

Irak se ha visto afectado tanto por bombardeos de Estados Unidos e Israel a instalaciones y grupos proiraníes en el país como por los ataques lanzados por Irán en represalia por la ofensiva sorpresa contra su territorio, a la que se han unido milicias iraquíes próximas a la República Islámica que han atacado la Embajada estadounidense en Bagdad en varias ocasiones desde el comienzo del conflicto el 28 de febrero.