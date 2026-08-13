Un muerto y varios heridos por una explosión en el puerto de Róterdam, en Países Bajos

Archivo - El puerto de Róterdam, en Países Bajos - Europa Press/Contacto/James Petermeier - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto y varias más han resultado heridas este jueves como consecuencia de una explosión en un tanque de almacenamiento de una empresa energética en el puerto de Róterdam, al sur de la capital de Países Bajos, Ámsterdam.

"Se ha producido una explosión alrededor de las 11.30 horas en Moezelweg. Estamos investigando lo sucedido. Se ha acordonado la zona y la Inspección de Trabajo acudirá al lugar. Varias personas resultaron heridas en la explosión y una persona ha fallecido", ha indicado en un breve mensaje en redes sociales la Policía de Róterdam.

La explosión ha sido registrada en un tanque de almacenamiento en las instalaciones de Gunvor Energy, una refinería ubicada en Moezelweg, durante una serie de trabajos de mantenimiento en varias tuberías, según ha informado la cadena regional Rijnmond.