Netanyahu asegura que la "lucha no ha terminado" pese al acuerdo entre EEUU e Irán

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/Marc Israel Sellem/JINI

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este lunes que "la lucha no ha terminado" en un mensaje dirigido a los ciudadanos del país tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto desatado hace más de tres meses, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron su ofensiva contra el país asiático.

"Somos fuertes y decididos, pero la lucha aún no ha terminado. Seguiremos en guardia, seguiremos siendo fuertes y decididos, para defendernos tanto como sea necesario. Esto no solo aplica contra Irán, sino también contra sus ramas terroristas", ha señalado en un discurso precedido a una rueda de prensa.

Netanyahu ha señalado que "la misión de mi vida es combatir el programa nuclear iraní" y ha asegurado que "con acuerdo o sin él, Irán no tendrá armas nucleares".

Asimismo, ha defendido la guerra desatada el pasado 28 de febrero contra territorio iraní, destacando sus "logros". "Eliminamos el riesgo de una destrucción inmediata. Junto con nuestros amigos estadounidenses, llevamos a cabo el mayor ataque en la historia de Israel. Eliminamos a los científicos nucleares. Eliminamos a los líderes del régimen terrorista", ha manifestado.

En esta línea, y evocando las reiteradas declaraciones del presidente Donald Trump, Netanyahu ha asegurado que "en infraestructuras militares, destruimos su armada y su fuerza aérea". "Eliminamos a comandantes que servían al pueblo iraní. Causamos pérdidas enormes. Las estimamos en cientos de miles de millones de dólares. Algunos incluso las calculan en cerca de un billón de dólares. Una pérdida inmensa para la economía iraní, que les llevará décadas construir", ha remachado.