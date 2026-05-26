Netanyahu se reúne con el ministro de Defensa y el jefe del Ejército a medida que recrudece los ataques contra Líbano

Archivo - Imagen de archivo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha mantenido este martes una reunión en materia de seguridad con el ministro de Defensa del país, Israel Katz, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Eyal Zamir, en la ciudad de Tel Aviv, un encuentro que se produce a medida que las fuerzas israelíes recrudecen los ataques contra zonas del sur de Líbano a pesar del alto el fuego.

La oficina del primer ministro ha confirmado el encuentro en un comunicado en el que ha indicado que matizado que las partes se han reunido en el cuartel militar de Kirya, en la citada localidad israelí.

Para acudir a la cita, Netanyahu ha abandonado antes de lo previsto una vista judicial prevista para este martes. Así, ha vuelto a recortar el tiempo con el que contaba para testificar ante la Justicia alegando "obligaciones diplomáticas" y cuestiones de seguridad a medida que el Ejército aumenta los ataques.

El lunes, el propio Netanyahu ordenó a las fueras israelíes que "intensificaran los ataques" contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá y ha acusado al grupo de ignorar sus advertencias.

Más de una decena de personas han muerto a lo largo de la jornada a causa de varios bombardeos perpetrados por el Ejército de Israel contra una localidad situada en el sur de Líbano y a pesar de la tregua que fue recientemente prorrogada tras unas conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Israel y Líbano.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con casi de 3.200 muertos desde entonces.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.