Netanyahu se reunirá el miércoles con Trump en Washington para hablar de Irán

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá el próximo miércoles con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington para tratar la situación de las negociaciones recientemente anunciadas entre Estados Unidos e Irán.

"El primer ministro considera que cualquier negociación debe limitar los misiles balísticos e incluir el cese del apoyo al eje iraní", ha indicado la oficina de Netanyahu en un comunicado oficial.

Netanyahu tenía previsto visitar Washington del 18 al 22 de febrero, pero la reunión fue reprogramada la semana pasada a petición de Netanyahu, según fuentes de la Casa Blanca citadas por el portal Axios.

Este mismo sábado se ha informado de que los enviados de Trump Steve Witkoff y Jared Kushner han visitado el 'USS Abraham Lincoln' el portaaeronaves enviado la semana pasada a la zona como forma de presión a Irán. Witkoff y Kushner encabezaron la delegación estadounidense en las negociaciones con Irán celebradas el viernes en Omán.