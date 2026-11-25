Archivo - Centro Disciplinario de Estados Unidos, en Fort Leavenworth, donde se encuentra encarcelado en el corredor de la muerte Nidal Hasan, condenado por el tiroteo en 2009 en la base militar de Fort Hood (archivo) - Paul Hennessy / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El excomandante y psiquiatra militar estadounidense condenado a muerte por la muerte de trece personas en un tiroteo perpetrado en 2009 en la base militar de Fort Hood, Nidal Malik Hasan, ha presentado una petición a un juez federal para suspender su ejecución, prevista para el 3 de diciembre, mientras prepara un recurso.

Hasan ha presentado dicha petición para suspender su ejecución --que sería el primer fusilamiento en más de seis décadas en el país norteamericano-- mientras prepara un 'habeas corpus', según ha explicado la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que da apoyo legal al reo.

"No hay duda de que la violencia cometida en Fort Hood causó un dolor y una pérdida inimaginables, pero la gravedad de esa pérdida no cambia la obligación del Gobierno de defender los principios que definen nuestro sistema de justicia", ha sostenido la subdirectora del Proyecto sobre la Pena Capital de ACLU, Anna Arceneaux.

Así, ha defendido que Hasan, "como toda persona que hace frente un castigo irreversible", debe contar con "la oportunidad de solicitar una revisión federal de su caso", según un comunicado de la organización. "Instamos al tribunal a impedir que el Gobierno eluda los derechos de debido proceso de Hasan en su prisa por llevar a cabo esta ejecución", ha zanjado.

El Departamento de Defensa estadounidense fijó el 3 de diciembre como fecha para la ejecución de Hasan, ajusticiamiento que se llevará a cabo mediante un pelotón de fusilamiento y estará a cargo del comandante del Cuartel Disciplinario de Estados Unidos, tras recibir la aprobación definitiva del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

El propio Trump aprobó en octubre que la ejecución fuera retransmitida en directo, si bien días después dio marcha atrás y argumentó que finalmente no sería emitida por respeto a la "gente de buena voluntad" que no quiere ver el ajusticiamiento de Hasan.

El hombre fue condenado por el tiroto perpetrado en noviembre de 2009 en la que entonces era la mayor base militar de Estados Unidos al grito de 'Allahu Akbar' (Dios es el más grande, en árabe). Hasan, un estadounidense musulmán, quedó parapléjico a raíz de las heridas de bala que recibió por parte de las fuerzas de seguridad al ser reducido.