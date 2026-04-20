ONG denuncian el carácter sexual de la violencia de colonos para expulsar a la población palestina

Archivo - Población palestina desplazada junto a militares israelíes en Cisjordania (archivo) - Europa Press/Contacto/Mohammed Nasser - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio ha revelado que más del 70 por ciento de los hogares de personas palestinas desplazadas por la violencia de colonos israelíes en Cisjordania han señalado las amenazas con connotaciones sexuales, dirigidas expresamente contra mujeres y menores, como el factor clave en su decisión de abandonar su lugar de residencia.

"La violencia sexual no es coincidencia en estas crisis. Es uno de los mecanismos utilizados para echar a la gente de sus tierras", ha explicado Allegra Pacheco, jefa de partido del Consorcio de Protección de Cisjordania, responsable del estudio.

Estos ataques están dirigidos contra mujeres, hombres y menores de tal forma que "fracturan a familias y despojan a las comunidades de la posibilidad de quedarse", de tal manera que "no les queda otra opción real que marcharse", lo que equivale a un desplazamiento forzoso en el derecho internacional, ha argumentado.

Además, los hombres y niños han informado de abusos como verse obligados a desnudarse, humillaciones con cariz sexual o tratos degradantes, según el informe 'La violencia sexualizada fuerza el desplazamiento palestino' firmado por el Consorcio, que está liderado a su vez por la prestigiosa ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).

El texto recoge que estos abusos se producen dentro de un "patrón de ataques de colonos", de restricciones al movimiento y de las demoliciones impuestas por las autoridades israelíes que "provocan un declive económico".

Además, estos abusos suceden "frecuentemente" en presencia de fuerzas de seguridad israelíes que "no intervienen para detener los ataques o aplicar la ley", lo que "refuerza el clima de impunidad que da pie a nuevos abusos".

COMBINACIÓN DE PRESIONES

"La combinación de estas presiones hacen insoportable la permanencia y obligan a las comunidades a abandonar sus hogares bajo coerción y no por elección", ha denunciado el grupo.

En concreto, una de las situaciones más recurrentes es que las mujeres y menores se marchan de sus tierras y los hombres se quedan para proteger las casas, tierras o ganado, lo que "a menudo es el preludio del desplazamiento total". "Otros sacan a las niñas de los colegios y pactan su matrimonio anticipado para reducir el riesgo", recoge el informe.

Un 92% de los hogares desplazados entrevistados han perdido el acceso a su tierra. El 88% han perdido sus casas y el 84% han perdido bienes esenciales. Más de la mitad ha perdido su modo de vida y el 40% de los menores han perdido el acceso a la educación. Las mujeres en particular han informado de angustia psicológica, miedos, inestabilidad y riesgo de sufrir más violencia tras el desplazamiento.

"Así es como las comunidades se vacían: no en un solo momento, sino con ataques repetidos, miedo dentro de la casa y presión que hace imposible la vida cotidiana", ha añadido Pacheco, que ha advertido de que "cuando hay graves violaciones evidentes y el riesgo es previsible, el derecho internacional obliga a los estados a actuar", ha apelado.

Asimismo, el Consorcio insta a Israel a "evitar y responder" a esta violencia contra las comunidades palestinas y a los estados a "tomar medidas concretas para evitar nuevos desplazamientos forzosos, que los responsables rindan cuentas y que se desmantelen las condiciones que perrmiten que la violencia sexualizada provoce desplazamientos".