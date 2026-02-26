Orbán acusa a Zelenski de querer "arrastrarle" a la guerra y de arriesgar la seguridad energética de Hungría

Archivo - Viktor Orbán, primer ministro húngaro. - Europa Press/Contacto/David Balogh - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha vuelto a arremeter este jueves contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien ha acusado nuevamente de pretender "arrastrarle" a la guerra con Rusia aunque para ello tengo que poner en riesgo la seguridad energética de los húngaros cerrando el oleoducto Druzhba.

En una carta abierta dirigida a Zelenski, Orbán le ha reprochado que no haya sido capaz de aceptar "la postura soberana del Gobierno y del pueblo húngaro" con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. "Ha estado trabajando durante cuatro años para forzar a Hungría a entrar en la guerra", ha dicho.

Orbán ha denunciado que para ello ha contado con el apoyo de Bruselas, así como de la oposición húngara, a la que Zelenski están ayudando para que gane las elecciones. "Están tomando medidas coordinadas para llevar un gobierno amigable con Ucrania al poder en Hungría", ha afeado el primer ministro.

De la mimas forma, ha reprendido a Zelenski por haber bloqueado el envío de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba a su paso por territorio ucraniano, lo que ha puesto en riesgo la seguridad energética de su país y el "suministro asequible para las familias húngaras".

"¡Le insto a abrir el oleoducto inmediatamente y se abstenga de cualquier nuevo ataque a la seguridad energética de Hungría!", ha exhortado Orbán, quien ha reiterado a Zelenski que no tienen interés alguno en inmiscuirse en el conflicto. "No queremos financiar la guerra ni pagar más por la energía", ha dicho.

El oleoducto Druzhba el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa. Estas instalaciones están en el punto de mira de Ucrania, que las ha atacado en varias ocasiones durante la guerra, para malestar de Hungría y Eslovaquia que han denunciado que esto amenaza su seguridad energética.

Sin embargo, los últimos ataques que se han registrado procedieron de drones rusos. La UE ha vuelto descartar en los últimos días que existan riesgos inmediatos para la seguridad del suministro energético para estos dos países.

En las últimas horas, Hungría y Eslovaquia han tenido que recurrir a petróleo no ruso a través de Croacia. El Kremlin ha denunciado esta situación y defendido la postura de sus dos socios europeos, quienes "defienden sus intereses económicos" en medio de los continuos "sabotajes" cometidos por "el régimen de Kiev".