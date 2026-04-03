La OTAN confirma una reunión de Rutte con Trump en la Casa Blanca el próximo miércoles

Archivo - El presidente de EEUU, Donald J Trump, durante unas declaraciones en el Despacho Oval junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo miércoles 8 de abril, en el contexto de su viaje a Washington en el que participará también en otros actos y foros.

Según ha confirmado la organización atlántica, Rutte visitará la capital estadounidense del 8 al 12 de abril, ocasión en la que mantendrá una reunión con Trump así como con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La visita llega en plena ola de críticas del presidente norteamericano a los aliados de la OTAN por no implicarse en la guerra en Irán y después de que llegara a asegurar que está "más que considerando" sacar al país del bloque militar.

Según señaló la portavoz aliada, Allison Hart, la visita de Rutte "se había programado desde hace tiempo", por lo que en la Alianza Atlántica desvinculan el viaje de la nueva oleada de críticas de Trump hacia los aliados a los que afea que no ayuden a Estados Unidos en el conflicto en Oriente Próximo.

Asimismo, Rutte tomará parte de un debate en la Fundación del Instituto Ronald Reagan el 9 de abril y completará la visita participando en el foro Bildeberg que se celebra durante dos días hasta el próximo 12 de abril.