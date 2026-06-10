La OTAN trabaja con los aliados para hacer frente al incremento de incidentes con drones en su flanco oriental

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte - Christoph Soeder/dpa

BRUSELAS 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La OTAN está trabajando "estrechamente" con los embajadores de los 32 Estados miembro de la Alianza Atlántica para hacer frente "de manera eficiente y eficaz" al incremento de la incursión de drones en su flanco oriental, después de que cazas franceses derribaran el lunes un dron que había entrado en el espacio aéreo de Letonia.

Así lo ha detallado la portavoz de la Alianza, Allison Hart, en un mensaje en redes sociales en el que ha subrayado "el compromiso de la OTAN de defender cada centímetro del territorio aliado", que exige a sus Estados miembro a adaptarse "de forma constante a un panorama de seguridad en evolución".

"Como consecuencia directa de la guerra de Rusia contra Ucrania, hemos registrado un mayor número de incidentes con drones en nuestro flanco oriental, tanto en el aire como en el mar. La OTAN trabaja estrechamente con los aliados para garantizar que seguimos abordando este desafío de manera eficiente y eficaz", ha indicado.

Los 32 embajadores de los Estados miembro ante la OTAN, que integran el Consejo del Atlántico Norte, principal órgano político y de toma de decisiones de la organización, han abordado el asunto en una reunión que originalmente estaba centrada en la seguridad en el mar Negro, donde la semana pasada explotó un dron naval en el puerto de la ciudad rumana de Constanza.

La incursión de un dron sobre el cielo de Letonia de este lunes se ha sumado a la cada vez más amplia lista de violaciones del espacio aéreo que han sufrido en las últimas semanas los países del flanco oriental de la OTAN, concretamente de aquellos ubicados en el este --en la frontera con Ucrania--, en el Báltico --cerca de Rusia-- y en Finlandia.